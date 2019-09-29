ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أتلتيكو يشكو نجم ريال مدريد

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:17 ص
Advertisements
أتلتيكو يشكو نجم ريال مدريد
راموس
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
قام سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد بارتكاب خطأ فادح في مباراة الفريق الملكي أمس أمام جاره أتليتكو مدريد بالديربي والذي انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.


وجاء الخطأ الفادح من راموس بقيامه بسب الحكم المساعد خلال مجريات لقاء الأمس، وهو ما تسبب في غليان داخل الجار أتليتكو لعدم قيام الحكم بطرده.


وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن أتليتكو مدريد يشتكي من عدم اتخاذ حكم المباراة قرارًا بطرد راموس، بعد واقعته مع المساعد وسبه له في اللقاء.


وتعادل ريال مدريد سلبيًأ مساء امس السبت أمام جاره أتليتكو مدريد في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني "الليجا".


وعلى الرغم من تعادل الفريق الملكي إلا أنه حافظ على صدارة ترتيب جدول المسابقة برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو مدريد.


Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نادي ريال مدريد ريال مدريد ديربي مدريد الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
سيلتا فيغو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
16:00
-
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
غور ماهيا
-
x
15:00
-
إتحاد الجزائر
مازيمبي
-
x
15:30
-
فوسا جينيور
حوريا
-
x
18:00
-
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
-
x
18:00
-
أشانتي كوتوكو
الهلال
-
x
19:30
-
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
-
x
15:30
-
فرايبورج
كولن
-
x
18:00
-
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
-
x
15:00
-
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:45
-
بيراميدز
النادي الصفاقسي
-
x
19:00
-
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
-
x
12:30
-
بريشيا
لاتسيو
-
x
15:00
-
جنوة
ميلان
-
x
20:45
-
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status