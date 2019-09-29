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نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف بسبب "سيميوني"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
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نجم ريال مدريد مهدد بالإيقاف بسبب سيميوني
سيميوني
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الفجر الرياضي
 
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وقع سيرجيو راموس لاعب وقائد ريال مدريد في تصرف غير لائق خلال لقاء الديربي ضد أتلتيكو مدريد في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن منافسات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني.

 

وكشفت صحيفة "ماركا" نقلًا عن لقطات خاصة من قناة "موفيستار" الإسبانية أن راموس احتج في إحدى الكرات على مساعد الحكم في أرض الملعب ووجه سباب لوالدته.

 

وأظهرت اللقطات انفعال دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الذي توجه إلى الحكم وأخبره بسب راموس له، وطالب بإشهار البطاقة الحمراء في وجه قائد الميرنجي.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن سيميوني ذهب إلى حكم المباراة الرئيسي وذكره بطرد دييجو كوستا ضد برشلونة وإيقافه لـ8 مباريات في واقعة مماثلة.

 

واختتمت: "في الطريق إلى غرف خلع الملابس بعد نهاية الشوط الأول، اقترب راموس من سيميوني للتحدث معه، وواصل الأرجنتيني احتجاجاته، وانضم أيضًا اللاعب كاسيميرو للحديث الذي استمر داخل النفق المؤدي إلى غرف خلع الملابس".

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