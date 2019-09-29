عائق يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة!

كشفت الفنانة نهال عنبر مسئولة لجنة الملف الصحي بنقابة الممثلين عن وجود عائق يمنع الفنانة هنا الزاهد، من الخضوع لجراحة، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال قضائها شهر العسل في سنغافورة.





وقالت "عنبر" : "هنا الزاهد عادت لمصر، والحمد الله حالتها الصحية مستقرة وبصحة جيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي".





طبيعة الجراحة





وأوضحت نهال عنبر : "تحتاج لإجراء عملية جراحية لإزالة حصوات في المرارة، ومن المقرر أن تخضع للعملية خلال أيام".

وأشارت إلى "أن هناك التهابا في المرارة، يعوق إجراء العملية حاليا، ولا يمكن تدخل طبي أو جراحي حتى تتعافى بشكل تام".

وتابعت:"تتواجد هنا الزاهد في منزلها، برفقة والدتها وزوجها الفنان أحمد فهمي، وتتناول الأدوية لحين تحديد موعد العملية".



