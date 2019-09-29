عائق يمنع هنا الزاهد من الخضوع للجراحة!
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 07:55 ص
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كشفت الفنانة نهال عنبر مسئولة لجنة الملف الصحي بنقابة الممثلين عن وجود عائق يمنع الفنانة هنا الزاهد، من الخضوع لجراحة، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال قضائها شهر العسل في سنغافورة.
وقالت "عنبر" : "هنا الزاهد عادت لمصر، والحمد الله حالتها الصحية مستقرة وبصحة جيدة، وتمارس حياتها بشكل طبيعي".
طبيعة الجراحة
وأوضحت نهال عنبر: "تحتاج لإجراء عملية جراحية لإزالة حصوات في المرارة، ومن المقرر أن تخضع للعملية خلال أيام".
وأشارت إلى "أن هناك التهابا في المرارة، يعوق إجراء العملية حاليا، ولا يمكن تدخل طبي أو جراحي حتى تتعافى بشكل تام".
وتابعت:"تتواجد هنا الزاهد في منزلها، برفقة والدتها وزوجها الفنان أحمد فهمي، وتتناول الأدوية لحين تحديد موعد العملية".
أحمد فهمي يطلب الدعاء لهنا
طالب أحمد فهمي، من جمهور الزاهد بالدعاء لها، وحذف صورتها في المستشفى بعد أن نشرها على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".
ونشرت "هنا" عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة مدون عليها: "اللهم اشفنى فلا شافي سواك.. اللهم انت اعلم بوجعى اللهم اشفنى شفاءا لا يغادر سقما عاجلا غير اجلا اللهم اخرج كل سوء ومكروه من جسدي".
فهمى ينشر صورة لزوجته في المستشفى
وعلق أحمد فهمى على الصورة التي نشرها عبر حسابها الخاص بموقع "انستجرام" قائلا: "عامة أنا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى وبقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش".
وأضاف: "بس احنا برا مصر انا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا، بجد فيه ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أى حد من الزملاء عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوه عننا وعن الفرح وعن تدخلى فى شغل هنا، والغريب إن فيه بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية".
وتابع: "بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنا لنا من قلبها وربنا يديمكو نعمة.. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة.. احنا فى شهر العسل وبايتين اهو فى المستشفى".
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