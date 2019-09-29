نجم الأهلي السابق: فايلر سيتفوق على جوزيه

أكد مصطفى يونس، لاعب فريق نادي الأهلي السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، سيحدث تغييرا إيجابيا في الكرة المصرية.





وقال يونس، في تصريحات تليفزيونية، إن فايلر سوف يؤثر بشكل إيجابي على أداء فريق النادي الأهلي بشكل خاص، ومن ثم أداء الكرة المصرية بشكل عام، وذلك لما يمتلكه من أفكار متطورة.





وأضاف مدافع الأهلي السابق: "بذلك فايلر سيفعل ما لم يفعله مانويل جوزيه نفسه، حيث أن الأخير أفاد نفسه والأهلي فقط، ولم يستفد منه منتخب مصر".





وواصل مصطفى يونس إشادته الواسعة بالمدرب السويسري قائلًا: "هو يفعل أشياء ليست في كرة القدم من الأساس، لكنها صحيحة ومناسبة للظروف والتوقيت الحالي، الذي استلم خلاله مسئولية الفريق الفنية".





وتابع حديثه: " لا يستطيع مدرب مهما كان يمتلك من إمكانيات أن يصنع فريق جيد خلال شهر أو شهرين، بالطبع يحتاج أي مدرب إلى فترة طويلة، من يفهم كرة القدم يعرف ذلك جيدًا".





وأردف: "فايلر لم يحفظ أسماء اللاعبين بعد، لكنه يلجأ إلى أن يفعل أشياء ليست في كرة القدم، إلا أنني أراهات صحيحة ومناسبة".





وأكمل: "معجب كثيرًا ببدايته مع الأهلي، وطريقة متابعته وتعامله مع جميع اللاعبين، فهو يعمل على أن يقيم اللاعب بما يراه هو نفسه في الملعب، وليس عن طريق السمع".





مصطفى يونس: خسارة الأهلي بخماسية أمام صن داونز لا تتكرر في التاريخ

وتطرق فايلر للحديث عن المدرب السابق للفريق مارتن لاسارتي، مؤكدًا أنه لم يفشل، وأن الخسارة بخماسية أمام صن داونز هي ما قللت من رصيده كثيرًا.





وواصل: "مباراة صن داونز لو أعيدت 100 مرة لن نخسر بمثل تلك النتيجة بالطبع، اللاعبين شعرت وكأن بأقدام اللاعبين أكياس رمل، كما أن دفاعات الأهلي ارتكبت أخطاء كارثية".





واختتم حديثه: "خماسية صن داونز تندرج تحت قائمة نتائج لا تتكرر في التاريخ، مثل خسارة الزمالك أمام الأهلي 6-1، وخسارة منتخب مصر أمام غانا بسداسية".



