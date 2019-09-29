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نجاة مطرب لبناني شهير من موت محقق (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:59 ص
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نجاة مطرب لبناني شهير من موت محقق (فيديو)
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نشرت قناة OTV، مقطع فيديو للمطرب اللبناني وديع الشيخ أثناء تواجده في المستشفى تحت إشراف الطبيب، وذلك إثر تعرّضه لحادث.

وتعرض المطرب للحادث خلال تصويره حلقة جديدة ضمن برنامج "خدني معك" الذي يُعرض على قناة OTV، مع الفنان وسام صباغ.

وسقط الفنان من "الجي سكي" أثناء تصوير فقرته برفقة فريق برنامج "خدني معك".

طبيعة الإصابة

كشفت الفحوصات التي أجراها وديع الشيخ، عن معاناته من رضوض في مختلف أنحاء جسمه.

دراجة مائية

دراجة مائية أو جات سكي (بالإنجليزية: jet ski / water craft) هي مركبة فردية تشبه الدراجة النارية ودراجة التزلج، تعمل بمحرك احتراق داخلي، ولكن تستعمل في التنقل المائي وعادة تستعمل للترفيه والتسابق، وفي السنوات الأخيرة أصبحت تقام مسابقات .

تاريخ الدراجة المائية

أول مرة تمت التجارب على هذا النوع سنة 1950 في الولايات المتحدة، ولم يتم تسويقها إلا سنة 1973 من طرف شركة كاواساكي اليابانية وبعدها شركة ياماها



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