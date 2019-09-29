مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 29 / 9 / 2019 بث مباشر

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأحد الموافق 29 / 9 / 2019، ويأتي أبرزها مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، ومباريات النجم الساحلي، واتحاد العاصمة، ومازيمبي، والوداد البيضاوي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومباراتي المصري ضد ماليندي، وبيراميدز أمام شباب بلوزداد، والصفاقسي ضد بارادو ببطولة الكونفيدرالية، ومباراة ليستر سيتي ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي، وإشبيلية ضد ريال سوسيداد بالدوري الإسباني، وقمة ميلان وفيورنتينا بالدوري الإيطالي.





ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ32"

جورماهيا الكيني x اتحاد العاصمة الجزائري، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





مازيمبي الكونجولي x فوسا جينيور المدغشقري، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





فيتا كلوب الكونجولي x كارا التوجولي، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





النجم الساحلي التونسي x أشانتي كوتوكو الغاني، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية.





حوريا كوناكري الغيني x شبيبة القبائل الجزائرية، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.





الهلال السوداني x أنيمبا النيجيري، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.









الوداد المغربي x إف سي نواذيبو الموريتاني، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.





مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية "إياب دور الـ32"

المصري البورسعيدي x ماليندي من زنجبار، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 ON SPORT.





اتحاد بن قردان التونسي x بانداري الكيني، تقام المباراة في تمام الرابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





شباب بلوزداد الجزائري x بيراميدز، تقام المباراة في تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الجزائرية الثالثة.





الصفاقسي التونسي x بارادو الجزائري، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية التونسية 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي “الجولة السابعة”

ليستر سيتي x نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة السابعة”

إيبار x سيلتا فيجو، تقام المباراة في تمام الثانية ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





ألافيس x ريال مايوركا، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





ليفانتي x أوساسونا، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





إشبيلية x ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة السادسة”

نابولي x بريشيا، تقام المباراة في تمام الثانية عشر والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





لاتسيو x جنوى، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





ليتشي x روما، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





ميلان x فيورنتينا، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة السادسة”

دوسلدورف x فرايبورج، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





كولن x هيرتا برلين، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الثامنة”

ستراسبورج x مونبيليه، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





نيم أولمبيك x سانت إتيان، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





مارسيليا x رين، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الثالثة"

سريع وادي زم x أوليمبيك خريبكه، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.





المغرب التطواني x نهضة الزمامرة، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.





مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الرابعة"

الملعب التونسي x النجم الرياضي بالمتلوي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات.





الأفريقي التونسي x الاتحاد المنستيري، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.