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برلماني: الأحكام في قانون الجرائم الإلكترونية ستصدر في أشهر قليلة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 06:49 ص
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برلماني: الأحكام في قانون الجرائم الإلكترونية ستصدر في أشهر قليلة
أحمد بدوي
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نعيم يوسف
 
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قال أحمد بدوي، عضو مجلس النواب، إن المواطن يجب عليه أن ييعمل "إبلاغ" عن أي مقطع فيديو يحرض على الدولة المصرية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، فيتم حذفها عند الوصول إلى 50 الف بلاغ، بدلا من أن يقومون بإعادة نشرها.

وأضاف "بدوي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن قانون الجرائم الإلكترونية سوف يواجه الشائعات، والأحكام فيها لن تتأخر وتصدر خلال أشهر قليلة.

وشدد عضو مجلس النواب، أن العديد من الدول العربية، ومنها تونس، واجهت حروب الجيل الرابع من خلال تطبيق عقوبات على جرائم الانترنت.

من جانبه، قال سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، إننا في مصر نواجه أزمة في الوعي، وإن كانت الأيام الماضية شهدت نوعا من الوعي لدى المواطنين، إلا أنه يجب الانتباه إلى أن الأزمة فيي مصر هي أزمة الوعي.

وشدد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، على أن الإعلام، والتعليم، ووزارة الثقافة، لا يؤدون أدوارهم في توعية الشعب والمواطنين، وأيضا دور العبادة ومراكز الشباب، لا تؤدي دورها مع الشباب، لافتا إلى أن هذه أزمة كبيرة لدينا.

الجدير بالذكر أن الدولة المصرية تعرضت خلال الأيام الماضية لهجوم وشائعات كثيرة، من قبل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وأبواقهم الإعلامية، خاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعائلته، وقوات الجيش والشرطة المصرية.
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