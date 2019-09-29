تجمع المئات من المواطنين في هونج كونج قبل احتفالات اليوم الوطني للصين

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غنى المئات من مؤيدي بكين في هونج كونج النشيد الوطني الصيني، ولوحوا بالأعلام الحمراء قبل اليوم الوطني للصين لمواجهة الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تعتبر تحديا لحكم بكين.



ويأتي عرض التأييد لبكين اليوم الأحد بعد يوم جديد من أعمال العنف في الأراضي الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه بعد أن ألقى المحتجون الطوب والقنابل الحارقة على المباني الحكومية عقب مظاهرة حاشدة.



بدأت الاحتجاجات في يونيو بشأن مشروع قانون لتسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن، لكنها تطورت إلى مطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية.



يقول المنظم أينيس تانج إن حدث الأحد يهدف إلى دعم السيادة الصينية والدعوة إلى احتفالات سلمية وسط خطط لمسيرة احتجاج كبيرة قد تشوب احتفالات يوم الثلاثاء للذكرى السبعين لتسلم الحزب الشيوعي السلطة.

وفي وقت سابق، أشار المسؤول في الشرطة تسي تشون تشونج، إلي أنه تم احتجاز 207 من طلاب المدارس الثانوية والجامعات هذا الشهر فقط رغم انتهاء العطلة الصيفية، ارتفاعًا من 257 خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس.



وأضاف تسي اليوم الجمعة، أن هناك زيادة مثيرة للقلق بين المراهقين المشاركين في أعمال عنف، حيث اتهم البعض بالفعل بارتكاب جرائم من بينها إحراق متعمد وتدنيس الأعلام الصينية ومهاجمة ضباط الشرطة.



وحث الشباب على إعادة النظر في أعمالهم قبل المسيرات في نهاية هذا الأسبوع في الفترة، التي تسبق احتفالات الصين بالعيد الوطني الأول من أكتوبر.



وتأتي هذه التطورات بعد اجتماع زعيمة هونج كونج المحاصرة كاري لام جمهورها بتواضع، لكنها لم تحصل على الرد الذي كانت تأمل فيه.



وفي مواجهة مع جمهور متضارب، تلقت لام ضربة بينما قام المواطنون في إحدى جلسات مجلس المدينة أمس الخميس، بإثارة الغضب لرفضها تقديم المزيد من التنازلات لإنهاء أكثر من ثلاثة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت الأراضي الصينية ذاتية الحكم.



بعد انتهاء الحوار، بقت "لام" مختبئة في المبنى لمدة أربع ساعات أخرى لتجنب المواجهة مع المحتجين الغاضبين في الخارج ولم تخرج إلا بعد تفريق معظمهم.



ولكن يري المحللين، أنه من غير المرجح أن تنجح آمال "لام" في استخدام مشاركة المجتمع في شراء بعض النوايا الحسنة، التي ستنزع فتيل التوترات قبل المسيرات المقررة في نهاية هذا الأسبوع في الفترة، التي تسبق احتفالات الأول من أكتوبر بالعيد الوطني الصيني.



وقال ويلي لام الاستاذ المساعد في مركز دراسات الصين بجامعة هونج كونج الصينية والذي لا يرتبط بزعيمة هونج كونج "لقد أظهرت كاري لام بعض الاخلاص.



وتحملت أكثر من ساعتين من الإهانة وأظهرت على الأقل استعدادها لسماع وجهات نظر مختلفة جذريًا. لديها الشجاعة لمواجهة المعارضة، لكنها لا تزال غير جيدة بما يكفي".



وبدأت الاحتجاجات في يونيو معارضةً لقانون مقترح كان من شأنه أن يسمح بإرسال بعض المشتبه فيهم جنائيًا للمحاكمة في البر الرئيسي، لكنها اتسعت منذ ذلك الحين إلى احتجاج ضد الصين أثارته مخاوف واسعة النطاق من أن بكين تقوض الحكم الذاتي في هونج كونج عندما عادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني في عام 1997.



وتعهدت "لام"، بالعمل على استعادة ثقة الجمهور وتحمل مسؤولية التسبب في الفوضى السياسية من خلال مشروع قانون تسليم المجرمين.



ومع ذلك، لم تقدم أي إجراءات ملموسة ستتخذها بصرف النظر عن الوعود للاستماع ومعالجة المشاكل الاجتماعية العميقة مثل الافتقار إلى الإسكان الميسور التكلفة الذي تعتقد الحكومة أنه ساهم في الاحتجاجات.



وتخطت لام المطالب بإجراء تحقيق مستقل في اتهامات وحشية الشرطة ضد المتظاهرين والإفراج غير المشروط لأكثر من 1500 شخص احتُجزوا منذ بدء الاحتجاجات في يونيو، كما تخطت الدعوات لإجراء انتخابات مباشرة لزعماء المدينة.



وقال ويلي لام: "لقد كانت فرصة جيدة للناس للحد من الغضب المكبوت، لكنها لن تهدأ من المشاعر لأنه لم تكن هناك خطوات تصالحية ملموسة".



ومع ذلك، قال إن ذلك يعد علامة جيدة على أن الحدث الذي يخضع لحراسة مشددة استمر دون انقطاع، ويفتح إمكانية أن يكون الحوار المخطط له في المستقبل مع المجتمع أكثر تعمقا أو حتى يكون له نتائج.



حتى الآن كان التنازل الوحيد الذي قدمته زعيمة هونج كونج هو الوعد بسحب مشروع قانون التسليم بالكامل، وهي خطوة ربما خففت التوترات لو تم تقديمها في يونيو، ولكنها لم تفعل شيئًا يذكر لتهدئة الأمور عندما أعلن عنها في سبتمبر.



واستمرت الاحتجاجات الضخمة في معظم عطلات نهاية الأسبوع، وكذلك استمرت الاشتباكات مع الشرطة التي غالبًا ما تندلع بعد حلول الظلام.



