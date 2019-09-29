عالم أزهري: الإخوان لا يرون مصر.. وأستاذ تاريخ: جماعة دخيلة



وأضاف "رضا"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي أحمد سمير، والإعلامية ريهام الديب، أنهم يستخدمون الدين كقشرة فقط، وصنعوا بدائل للدولة، أولها الإيمان بالجماعة المؤمنة، ولكن الإيمان بالنسبة لهم هو في الجماعة فقط.





تابع العالم الأزهري، أن مسألة الخلافة التي يدعون لها، هي في الأصل مجرد أمر لفظي، وليست أمر ديني، وفي عصر عمر بن الخطاب ظهر مصطلح "أمير المؤمنين"، مشددًا على أن الدين الإسلامي لا يعرف الدولة الدينية، وأن النبي أنشأ دولة مدنية وليست دولة دينية.



من جانبه، قال الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ بجامعة عين شمس، إن الجماعة الإرهابيية هي دخيلة على المجتمع المصري وتم تأسيسها لتكون بديلا لدولة الاحتلال.



وشدد "شقرة"، في لقاء مع نفس البرنامج، على أن الكثير من الدراسات أشارت إلى إمكانية استغلال الأعداء لجماعات الأصولية الدينية المتطرفة عندما يرغبون في ذلك، وهيي جماعات لا تؤمن بالدولة الوطنية، ولا يرتبطون بالأرض مثل أي مواطن عادي.



ولفت إلى أن أدبيات الجماعة تشير إلى أنهم ييؤمنون بفكرة الخلافة الإسلامية، وهي تقضي على فكرة الدولة القومية لأن الدولة فيها تصبح جزءا من الخلافة الوهمية التي يتوهمونها.

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد شيوخ الأزهر الشريف، إن جماعة الإخوان المسلمين تقوم على مرجعين، الأول هو حسن البناء، الذي أنشأ الجماعة، والمرجع الثاني هو الداعية سيد قطب، وهو عاد إلى الأفكار السلفية الجهادية التي لا تؤمن بالوطن، مشددا على أنهم لا يرون مصر.