أيقونة جمال القرن العشرين تحتفل بعيد ميلادها.. فمن تكون؟
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:58 ص
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ولدت الممثلة القديرة والمغنية الرائعة وناشطة حقوق الحيوان بريجيت باردو في باريس في 28 سبتمبر 1934، أي في مثل هذا اليوم قبل 85 سنة، حيث خطفت الأضواء لأعوام كثيرة وما زالت.
جمالها الفاتن
بفضل جمالها الفاتن ومظهرها الأنيق وعفويتها البسيطة وأخلاقها الرفيعة، اكتسبت هذه الفنانة متعددة المواهب شهرة واسعة، وصارت واحدة من أيقونات الجمال الرئيسي المبهر في القرن العشرين.
سحر بريجيت باردو
وتدور الأساطير حول سحر بريجيت باردو، ويقولون إن مصوري البابارازيا يعرفون بقدومها بوقع خطاها، فيما تم تخليد الوجه الجميل لهذه المرأة الفرنسية عدة مرات على القماش وحفرا على الرخام.
حقوق الحيوانات
وعلى غرار ما فتنت الجمهور بتمثيلها فتتنت هي أيضا بحقوق الحيوانات ومصائرها، فقررت وهي تطرق أبواب الأربعين من عمرها ترك التمثيل والتفرغ لحماية الحيوانات وحقوقها، ففتحت صندوقها الخاص بهذا المجال، بعدما باعت مجوهراتها لتحمل تكاليفه ونقلت مقره إلى منزلها.
وقالت في هذا الخصوص: "لقد أعطيت الشباب والجمال للناس والآن أعطي حكمتي وخبرتي وأفضل ما لدي للحيوانات".
مشاركاتها السينمائية
يذكر أن باردو شاركت في نحو 50 فيلما من الإنتاجات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، ولكنها اعتزلت الفن ووضعت فجأة حدا لمسيرتها السينمائية سنة 1973 لتكرس وقتها لقضايا الرفق بالحيوان.
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