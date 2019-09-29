تعليق ناري لعمرو أديب على حفل نادي ألميريا الإسباني لمالكه تركي آل الشيخ



وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إن الناس في المدينة بدأوا يتابعون النادي، وتم شراء حوالي 12 لاعب، ويحقق انتصارات في دوري الدرجة الثانية، ويتم عمل سحب على سيارات.



وأشار أديب، إلى أن أخر شيء تم عمله هو حفل كبير في المدينة، حضره 15 ألف شخص، وقام الفنان عمرو مصطفى بأداء أغنية من كلمات "آل الشيخ"، مشددًا على أن هناك حالة انبهار شديد، و"البلد اتقلبت"، لافتا إلى أن النادي تغير وأصبح شيئا آخر.



و تابع: "حاجة جامدة جدًا، وقصة نجاح، والواحد بيحب يشوف قصص النجاح العربية ديي تبقى عاملة إزاي".



الجدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، قام بشراء نادي ألميريا الأسباني، منذ عدة شهور، بعد تجربته في نادي "بيراميدز" بمصر، والذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الرياضية المصرية بين مؤيد للفكرة ومعارض لها.



وحقق نادي "بيراميدز"، في الموسم الأول له العديد من الإنجازات، ومنها حصوله على المركز الثالث في الدوري المصري، كما استطاع التغلب على النادي الأهلي، حامل اللقب، أكثر من مرة.

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بحفل "روزام"، الذي أقيم في مدينة "ألميريا"، بإسبانيا، والتي تضم نحو 190 ألف نسمة، لافتا إلى أنها تجربة تستحق المتابعة، وفي وقت قصير استطاع النادي الموجود في دوري الدرجة الثانية أن يقوم بضجة كبيرة.