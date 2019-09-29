بوفون يحطم رقم مالديني في الدوري الإيطالي

يواصل الدولي الإيطالي جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، كتابة تاريخه برقم قياسي جديد في منافسات الدوري الإيطالي.





و كتب بوفون تاريخًا جديدًا بعد وصوله إلى 903 مباراة شارك بها مع الأندية، ليصبح الإيطالي الأكثر مشاركة في المباريات بالتاريخ.





وتخطى بوفون الرقم القياسي المسجل بأسم باولو مالديني مدافع ميلان السابق، والذي شارك في 903 مباراة، وشارك بوفون في مباراة البيانكونيري أمام سبال بالجولة السادسة للكالتشيو، والتي انتهت بفوز اليوفي بهدفين دون رد.





بدأ بوفون مسيرته الإحترافية مع بارما في عام 1995، حيث وصل سريعاً للدوري الإيطالي الدرجة الأولى لأول مرة، وسرعان ما تطور في المستوى والأدوار مع نادي بارما، كسب سمعة بإعتباره واحد من الحراس الشباب الواعدين في إيطاليا، خلال الفترة التي قضاها مع النادي، وحصل معهم على كأس إيطاليا والدوري الأوروبي وكأس السوبر الإيطالي، وكلها كانت في عام 1999.





وبعد أن إنضم ليوفنتوس في عام 2001، فاز بوفون فوراً بلقبين للدوري الإيطالي الدرجة الأولى في أول موسمين له مع النادي، وتم الإعتراف به بأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه.





بعد فوز بالدوري الإيطالي مرتين متتالية وفوزه أيضاً في عام 2005 و2006، والذي تم تجريدها من النادي لاحقاً وهُبط النادي إلى دوري الدرجة الثاني بسبب التورط في فضيحة كرة القدم الإيطالية 2006.





وعلى الرغم من الشائعات التي تحدثت عن رحيله، ما زال بوفون مع يوفنتوس، وساهم في الفوز بلقب الدوري الإيطالي الدرجة الثانية للنادي والعودة مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى في عام 2007.





وبعد عدة مواسم بدون ألقاب، لعب بوفون في وقت لاحق دوراً رئيسياً في عودة يوفنتوس، والذي ساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 6 مرات متتالية من عام 2011 حتى 2017.





أيضاً حمل شارة القيادة بعد رحيل القائد الأسبق للنادي أليساندرو دل بييرو في عام 2012.





وفي المجموع، فاز بوفون بالدوري الإيطالي ثمن مرات، وثلاثة في كأس إيطاليا، وخمسة ألقاب كأس السوبر الإيطالي مع يوفنتوس.



