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نشأت الديهي يفتح النار على حمزة زوبع وعلاء الأسواني ومحمد علي (فيديو)

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 05:56 ص
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نشأت الديهي يفتح النار على حمزة زوبع وعلاء الأسواني ومحمد علي (فيديو)
نشأت الديهي
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نعيم يوسف
 
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شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا شديدًا على المقاول والفنان الهارب محمد علي، ووصفه بأنه "مقاول صايع"، وألفاظ أخرى خارجة.

وقال "الديهي"، في برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هي من تحركه، وتحرك حركة 6 أبريل، والإشتراكيين الثوريين وغيرهم، ورغم أنهم ليسوا إخوان، يتم استخدامهم، مثل أيمن نور، موضحا أنه لا ينتمي للإخوان ولكنه "واحد صايع"، ويتم استخدامهم وتوظيفهم لتحقيق أهداف الجماعة التي ليس لديها مبدأ، مشددا على أن هذه الجماعة تريد تخريب البلد، وإسقاطها.

وأشار إلى أن محمد علي، الذي وصفه بلفظ خارج، يقوم بدعوة المصريين للتظاهر ويصرخ فيهم من أجل لفت انتباه الإعلام العالمي، مضيفا: "خسئت.. الله يلعن البطن اللي شالتك".

كما شن "الديهي"، هجوما شديدا على الكاتب والروائي علاء الأسواني ووصفه بـ"الداعر"، لأنه يصف محمد علي بأنه "زعيم"، مضيفا: "الناس دي.. زي محمد علي.. اللي بيحبه يارب ييشوف عياله زيه".

وشدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل ليل نهار، من أجل خدمة مصر.

ولفت إلى أن الإعلامي الإخواني حمزة زوبع، يقول إن مصير الرئيس عبد الفتاح السيسي هو القتل مثل الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشددا على أن الجماعة الإسلامية والإخوان هي التي قتلت الرئيس الراحل، مشيرا إلى أنه سيتم ترجمة هذا الكلام، واسم المحطة، والقمر الصناعي الذي تبث منه، والدولة التي تأويها، وسيتم عمل قضية في المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد على أن "زوبع" يعتبر "راجل عبيط"، مؤكدا أن الشعب المصري لفظ الإخوان وكتب شهادة وفاتهم.

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المزيد عن: علاء الأسواني المقاول الهارب محمد علي الرئيس عبد الفتاح السيسي
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