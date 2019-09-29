ممثل مصري شهير يجسد شخصية صدام حسين في فيلم هوليوودي!

كشف الفنان المصري المقيم بأمريكا سيد بدرية، تجسيده شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عمل عالمي.





واكتفى بدرية في تصريحات صحفية، بالتأكيد على عدم إعلانه كافة التفاصيل حول العمل ككل إلا بعد انتهائه من التصوير





آخر مشاركة له في فيلم





وكشف الممثل المصري أن آخر مشاركاته كانت مع النجم العالمي جاكي شان في بطولة فيلم "Vanguard"، الذي يتناول كيفية القضاء على الإرهاب في العالم، ومن المقرر عرضه تزامنا مع العيد القومي للصين خلال شهر شباط عام 2020،





وأشار إلى أنه شارك في الفيلم إلى جانب عدد من نجوم الصين المعروفين منهم يانغ يانغ وميا موكي.



