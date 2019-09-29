ممثل مصري شهير يجسد شخصية صدام حسين في فيلم هوليوودي!
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:29 ص
Advertisements
Advertisements
Advertisements
كشف الفنان المصري المقيم بأمريكا سيد بدرية، تجسيده شخصية الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عمل عالمي.
واكتفى بدرية في تصريحات صحفية، بالتأكيد على عدم إعلانه كافة التفاصيل حول العمل ككل إلا بعد انتهائه من التصوير
آخر مشاركة له في فيلم
وكشف الممثل المصري أن آخر مشاركاته كانت مع النجم العالمي جاكي شان في بطولة فيلم "Vanguard"، الذي يتناول كيفية القضاء على الإرهاب في العالم، ومن المقرر عرضه تزامنا مع العيد القومي للصين خلال شهر شباط عام 2020،
وأشار إلى أنه شارك في الفيلم إلى جانب عدد من نجوم الصين المعروفين منهم يانغ يانغ وميا موكي.
دوره في الفيلم
ويجسد سيد بدرية في الفيلم شخصية عربي يساعد البطل جاكي شان في القضاء على مجموعة من الإرهابيين والإمساك برئيس عصابتهم، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن حول شركة أمنية "فانغارد"، تمثل الأمل الأخير لمحاسب يبحث عن أمل في القضاء على الإرهاب بعد استهدافه من قبل منظمة هي الأكثر دموية في العالم.
أول أعمال سيد بدرية
أول أعمال الممثل المصري في هوليوود كان في فيلم الكوميديا "Hot Shot" عام 1986، مرورا بعدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الإنتاجية الضخمة، منها فيلم "الرجل الحديدي" عام 2008.
وانتهى مؤخرا من تصوير فيلم الدراما "I Am That Man"، والذي لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد طرحه تجاريا.
Advertisements
- هيو جاكمن يحتفل بـ "The Greatest Showman" بالرقص في شوارع هوليوود
- يوسف منصور: فيلمي الجديد ليس فرعونيًا.. ومورجان فريمان أحب فكرته
- جون ترافولتا يبدأ تصوير Moose بشوارع هوليوود (صور)
- الصين ترفض عرض فيلم لوالت ديزني عن الدب "ويني ذا بوه"
- جيم كاري يزين غلاف مجلة Hollywood Reporter بعددها الجديد
- محمد كريم يضع بصماته في "هوليوود" بتوقيع نيكولاس كيدج (صورة)
- لقطات جديدة لخواكين فينيكس من موقع تصوير فيلم "جوكر" (صور)
- لقطات جديدة لخواكين فينيكس من موقع تصوير فيلم "جوكر" (صور)
- آل باتشينو يجسد شخصية "الملك لير" في فيلم جديد
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر