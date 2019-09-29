الهلال يتلقى خبر سار قبل مواجهة السد القطري

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تأكد جاهزية كاريلو، وعبدالله عطيف، وسلمان الفرج، وجيوفينكو؛ رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ لمواجهة السد القطري؛ بدوري أبطال آسيا.



وشارك الرباعي؛ في تدريبات الهلال الجماعية، مساء أمس السبت، ليتأكد جاهزيتهم لمواجهة السد القطري؛ حيث خاض الفريق مرانه عقب الفوز على التعاون بدوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.



وتأهل نادي الهلال للدور نصف النهائي، بعدما فاز على الاتحاد (3-1) بمجموع اللقائين، فيما تأهل السد بعدما فاز على النصر بنتيجة (4-3) بمجموع اللقائين.



وكان الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني؛ أعلن عن جاهزية الرباعي؛ خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة التعاون بدوري المحترفين.



وقال لوشيسكو؛ إن عطيف عاد للتدريبات الجماعية قبل يومين وفضلت إراحته وينتظر أن يشارك سلمان الفرج في التمارين الجماعية مساء اليوم إلى جانب اندري كاريلو وإصابة جيوفينكو غير مقلقة وسيكون جاهزا أمام السد إلى جانب كاريلو وسلمان الفرج".



ونجح فريق الهلال السعودي، في تحقيق فوز هام وثمين على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم لحساب الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي 2019-2020.



تقدم سيدريك أميسي للتعاون في الدقيقة 4 من تسديدة قوية فشل المعيوف حارس الهلال في التصدي لها ليعلن تقدم التعاون على الهلال.



ولم تمر 5 دقائق حتى نجح الدولي السوري عمر خربين في تسجيل هدف التعادل للزعيم من رأسية رائعة، ومرت دقائق الشوط الاول دون أن تتغير النتيجة لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لكل فريق.



وفي الدقيقة 68 من عمر اللقاء أحرز ريان الموسي مدافع التعاون هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح الهلال الأفضلية في المباراة ويهديه نقاط اللقاء الثلاث.



وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده للنقطة 13 ويواصل التربع على قمة الدوري السعودي، بينما تجمد رصيد التعاون عند النقطة 4 في المركز الـ11ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.