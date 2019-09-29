8 مكاسب حققها الأهلي بفوزه على كانو سبورت

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي العديد من المكاسب، بعد تغلبه على ضيفه كانو سبورت من غينيا الإستوائية، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتقدم المالي أليو ديانج في النتيجة مبكرًا لصالح الاهلي في الدقيقة الثامنة من زمن المباراة، قب ان يعزز تقدمه في الشوط الثاني بثلاثة اهداف تناوب على تسجيلها كلاً من النيجيري جونيور أجايى، وحسين الشحات، وصلاح محسن، في الدقائق 48، 55، 88 من زمن المباراة.





ويرصد لكم الفجر الرياضي في التقرير التالي أبرز 8 مكاسب للنادي الأهلي من فوزه على كانو سبورت:





رينيه فايلر والعلامة الكاملة

نجح رينيه فايلر في تحقيق إنجاز كبير عادل به رقم مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق، بعدما حقق فايلر 4 انتصارات متتالية ليصبح أول مدرب أجنبي يصل لهذا الإنجاز بعد المدرب البرتغالي، بدأها بالفوز على كانو سبورت الغينين بهدفين دون رد، في مباراة ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتغلب على غريمه التقليدي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج على أثرها بلقب كأس السوبر المصري.





وتمكن فايلر في ثالث مباريات منذ توليه منصب المدير الفني خلفًا للأوروجواياني مارتن لاسارتي من تحقيق الفوز على سموحة، بهدف نظيف، في افتتاح مبارياته ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على كانو سبورت للمرة الثانية في لقاء الإياب، بنتيجة أربعة أهداف دون رد.





التأهل لدور المجموعات

كرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزه الثاني تواليًا على نظيره كانو سبورت الغيني الإستوائي، بالتغلب عليه برباعية نظيفة، ليضمن مقعده في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، بنتيجة 6/0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





مواصلة تألق أجايى

كما تعد مواصلة جونيور أجايي لتألقه تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، أحد أهم مكاسب الفريق، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف خلال أربعة مواجهات خاضها تحت قيادة المدير الفني الجديد.









انفجار موهبة الشحات

واصل حسين الشحات تألقه مع الأهلي منذ تولي رينيه فايلر القيادة الفنية، ليؤكد الشحات سطوع بريقه بهدفه أمام كانو سبورت، ليصل إلى هدفه الثالث خلال 4 مباريات فقط خاضها تحت قيادة المدرسة السويسرية الجديدة.









صلاح محسن ومهمة البديل المناسب

يبدو أن فايلر وجد مهمة جديدة لصلاح محسن، ليكتشف موهبته الكبيرة كبديل مناسب، بعدما حقق هدفه الثاني أمام كانو سبورت بعد نزوله كبديل في المباراة، بواقع هدف في مباراة الذهاب وأخر في الإياب، وجاء كلاهما في الدقيقة 88، ليطمأن المدير الفني الجديد جماهير المارد الأحمر بوجود مهاجمين من العيار الثقيل يمكنهما تعويض غياب الدولي المغربي وليد أزارو.





عودة وليد أزارو

وشارك المهاجم المغربي وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كبديل للنيجيري جونيور أجايى في أخر 10 دقائق بالمباراة، بعد عودته من الإصابة، ليساهم في الهدف الرابع لفريقه بعدما مرر كرة رائعة للشحات الذي قام بتمريرها لصلاح محسن، الذي لم يتواني في إيدعها شباك الضيوف.





تألق ديانج في أولى مشاركاته

وتعد مشاركة النجم المالي الشاب أليو ديانج، أحد أهم مكاسب الفريق في مباراة كانو سبورت، خاصة بعد إحرازه هدفًا مبكرًا ليكتسب به الثقة سريعًا، ويبسط سيطرته على وسط الملعب بأداء رائع فاجأ به الجميع كأنه يلعب منذ أعوام داخل جدران القلعة الحمراء.





نجاح أسلوب المداورة بين اللاعبين

ويبدو أن فايلر نجح في أسلوب المداورة بين اللاعبين، حيث قام بالاعتماد على عدد كبير من لاعبي الأحتياط في مباراة اليوم، جاء على رأسهم محمود وحيد بديلاً للتونسي علي معلول، وأحمد فتحي بديلاً لمحمد هاني، بالإضافة للوافد الجديد المالي أليو ديانج بديلاً لحمدي فتحي، وأحمد الشيخ بديلاً لحسين الشحات، الذي يجيد