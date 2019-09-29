"يا مدلع" لأحمد سعد الجديدة على موعد مع المليون الثالث

نجحت أغنية "يا مدلع" للفنان أحمد سعد، في تحقيق عدد مشاهدات مرتفع ، حيث تجاوزت مشاهداتها 2,917,514 مشاهدة.









"يامدلع"





"يامدلع" من كلمات أيمن الطويل وألحان محمد حمدى وتوزيع أشرف البرنس ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.. والكليب تم تصويره فى النمسا فى مدينة سالزبورج.









انتقادات الأغنية





وترك البعض تعليقات سلبية على الأغنية فمنهم من أكد أن الكليب "سوقي جدًا"، فيما انتقد آخرون العري الزائد للفتيات في الكليب، وذهب آخرون لانتقاد كلمات الأغنية.









ألبوم أحمد سعد الجديد





أغنية "يا مدلع" هى إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد الذى سوف تطرحه شركة "مزيكا" خلال الفترة القادمة.





و طرحت شركة "مزيكا"، على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، للفنان أحمد سعد، فيديو كليب جديد بعنوان "يامدلع".





أغنية "يا مدلع"، من كلمات أيمن الطويل، وألحان محمد حمدي، وتوزيع أشرف البرنس، ومن إخراج النمساوى إيديسون أبا كارديس.





تصوير الأغنية





الكليب تم تصويره في النمسا في مدينة سالزبورج وهي رابع أكبر مدينة نمساوية ومسقط رأس الموسيقار الشهير موزارت.





وتتميز سالزبورج بمناظرها الطبيعية الخلابة وبسلسلة من البحيرات العذبة.. واستغرق تصوير الكليب يومين وشارك فيه مجموعة كبيرة من الموديلز والراقصات من النمسا، أما الموديل الرئيسية فكانت من ألمانيا.





وصرح الفنان أحمد سعد بقوله "تم إعداد وتجهيز التصوير فى أكثر من شهر وتم الاستقرار على فكرة بسيطة تعبر عن الفرح والبهجة، وتطلبت أن أقوم بمعاكسة الموديل، وفى بعض المشاهد كنت أحدثها بكلمات غزل باللغة العربية، فكانت الموديل تضحك وتجيبنى باللغة الألمانية.





وأضاف أحمد سعد اخترت تصوير أغنية "يا مدلع" حتى أقدم شكلا جديدا لأغنية راقصة ومبهجة وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور.





أغنية "يا مدلع" هى إحدى أغنيات ألبوم أحمد سعد الجديد الذى سوف تطرحه شركة "مزيكا" خلال الفترة القادمة.









وتقول كلمات الأغنية الأغنية:





يامدلع يامدلع ياسايبنى فى نار قلبى مولع





طب كلمة بس يا ابو الكلام خالص





ده انت اللى من الآخر ياواد خالص





ريحنى قول يا ابن الحلال حاجه





ده انا فيك وقعت وقلبي مش خالص









وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الشائعات حول القبض على الفنان أحمد سعد، وذلك بعد طرحه أغنية "في السجن خوف" بساعات، والتي حققت عدد من المشاهدات العالية خلال فترة قصيرة من طرحها.









وعلم "الفجر الفني" من مصدر مقرب من الفنان أحمد سعد، أن الأخبار التي تداولها غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة، وأن "سعد" يتواجد بجوار زوجته سمية الخشاب قبل طلاقهما عقب الأزمة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا.







