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إنتر ميلان يخطط لخطف "مدفعجي" برشلونة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 08:04 ص
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إنتر ميلان يخطط لخطف مدفعجي برشلونة
فيدال لاعب برشلونة
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محمد الصو
 
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دخل التشيلي أرتوو فيدال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني ضمن حسابات الإيطالي كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان؛ خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأكدت تقارير صحفية أمس السبت؛ على اهتمام إنتر ميلان الإيطالي بالتعاقد مع اللاعب الدولي؛ لتدعيم صفوفه خلال بداية العام الجديد.


وقالت صحيفة "سبورت الكتالونية" إن اللاعب بات يدرس بجدية الرحيل؛ في ظل خروجه من تشكيلة برشلونة في الفترة الأخيرة بسبب اعتماد فالفيردي على كلًا من دي يونج وراكيتيتش وارثور.


وسبق وأن لعب أرتورو فيدال تحت قيادة أنتونيو كونتي في وقت سابق في صفوف يوفنتوس في الفترة بين 2011 إلى 2015.


على جانب آخر كشا نادي برشلونة الإسباني مساء أمس السبت، عن التشخيص الطبي الخاص بإصابة الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، وذلك قبل نحو أيام قليلة فقط من مواجهة برشلونة وإنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.


ويذكر أن برشلونة كان قد نجح في تحقيق فوز هام على حساب نادي خيتافي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى النقطة ال13 ويصبح بفارق نقطتين فقط عن نادي ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الليجا في الموسم الحالي.

وفي بيان رسمي له حول هذا الأمر، قال نادي برشلونة: "لاعب الفريق، عثمان ديمبيلي يعاني من إجهاد عضلي في العضلة الخلفية للساق اليسرى، وطريقة تعافيه من الإصابة ستحدد موعد عودته للملاعب".


وكان عثمان ديمبلي قد شارك في لقاء برشلونة أمام نادي خيتافي عصر أمس السبت، تلك المباراة التي أنتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل لاشيء، سجلهما لويس سواريز وجونيور فيربو.


الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن جدول مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، وستكون مباراة برشلونة وإنتر ميلان على أرضية ملعب كامب نو مساء يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل.


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