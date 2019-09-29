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فيديو.. سرقة منزل كاسيميرو بالكامل أثناء مشاركته في الديربي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 03:08 ص
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فيديو.. سرقة منزل كاسيميرو بالكامل أثناء مشاركته في الديربي
كاسيميرو
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الفجر الرياضي
 
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن منزل لاعب ريال مدريد كارلوس كاسيميرو تعرض للسرقة بالكامل خلال مشاركته مع الفريق الملكي في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ضد أتلتيكو مدريد في الأسبوع السابع بالليجا.

ووفقًا لمعلومات برنامج ‘‘التشيرنجيتو‘‘ الإسباني، تلقى كاسيميرو خبرًا فور نهاية الديربي مباشرة بأن منزله الذي كان يتواجد فيه زوجته وابنته تعرض للاقتحام من قبل لصوص أثناء المباراة.

وأكد البرنامج الإسباني الشهير أن زوجة كاسيميرو وابنته على ما يرام، ولم يتعرضا لأي أذى خلال عملية اقتحام المنزل، ومع ذلك، تم سرقة ونهب المنزل بالكامل.

وغادر كاسيميرو ملعب واندا ميتروبوليتانو بعد نهاية المباراة برفقة الشرطة متجهًا إلى منزله للتحقيق في الحادثة ومعرفة طبيعة المسروقات.


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