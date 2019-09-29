وفاة حفيد مغني الراب الأمريكي"سنوب دوج"





توفي حفيد مغني الراب الأمريكي سنوب دوج، كاي لوف، بعد عشرة أيام من ولادته، وفقًا لتصريح ابن سنوب وأب الطفل كوردي برودوس البالغ من العمر 25 عامًا.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توفي الطفل في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري بعد 10 أيام فقط من ولادته، وأعلن كوردي عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي عبر شريط فيديو عن ابنه الذي الذي كان يلتف داخل بطانية في المستشفى.





وقال في المنشور:" شكرا لكم على كل التعازي أعتقد أننا فاتنا أكبر درس. لقد فعل ابني كل ما يحتاجه في الأيام العشرة هنا على الأرض.لقد مات بين ذراعي وطاقته ستبقى معي إلى الأبد."





وفي وقت سابق تعرض المغني الأمريكي سنوب دوغ لانتقادات بسبب تصوير أغنيته الجديدة التي تضمنت مشهدا يشهر فيه سلاحا غير حقيقي في وجه شخصية تجسد دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





الفن كوردوزار (بالإنجليزية: Calvin Cordozar)، يشتهر بإسمه الفني سنوب دوغ (Snoop Dogg) الذي يعني: الكلب المتطفل، ولد سنوب عام 1971 وكان عاشق وتاجر مخدرات في مرحلة مراهقته في الاعدادية وما زال لوقتنا هذا ما جعل الشرطة يلقون القبض علية مرات عدة بمنطقة لونغ بيتش Long beach في لوس انجلوس في كاليفورنيا, الولايات المتحدة الأمريكية. و هو يعتبر ابن عم المصارعة في اتحاد دبليو دبليو اى ساشا بانكس اشتهر سنوب بغناء الهيب هوب والراب والتمثيل، ويعود فضل شهرته للمنتج والمغني المشهور دكتور دري Dr.Dre، الذي لازمه في الفترة الأخيرة بعد شهرة الاثنين، فأغلب ألبوماتهما الناجحة يشتركان بها سويا.





عرفه على Dr.Dre اخ Dr.Dre غير الشقيق ورفيق حياته Warren G وكان أول عمل له في تسجيلات Death Row شريط كاسيت بعنوان Over The Counter تم تسجيله عام 1991 ولكن للأسف لم يتم طرحه رسميا لكن هنالك بعض اغاني هذا الشريط متوفرة على Youtube لاحقا انضم لمجموعات هيب هوب الساحل الغربي West Coast Hip hop, ثم تسجيلات الأفتر ماث Aftermath Records ولازم العديد من أشهر المغنين في مجال الراب والهيب هوب من إيمينيم و ناز و توباك و دكتور دري، و غيرهم.





بعد انهاء سنوب لدراستة الثانوية أصبح معروفا بأغاني الغانغستا راب التي تدعو للعنف ويفختر به كثير من الأمريكيين الأفارقة في الساحل الغربي للولايات المتحدة، سجن سنوب 3 سنين بتهمة تدخين حشيشة الماريغوانا في مكان عام.