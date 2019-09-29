ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وفاة حفيد مغني الراب الأمريكي"سنوب دوج"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:38 ص
Advertisements
وفاة حفيد مغني الراب الأمريكيسنوب دوج
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

توفي حفيد مغني الراب الأمريكي سنوب دوج، كاي لوف، بعد عشرة أيام من ولادته، وفقًا لتصريح ابن سنوب وأب الطفل كوردي برودوس البالغ من العمر 25 عامًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توفي الطفل في 25 أيلول/ سبتمبر الجاري بعد 10 أيام فقط من ولادته، وأعلن كوردي عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي عبر شريط فيديو عن ابنه الذي الذي كان يلتف داخل بطانية في المستشفى.

وقال في المنشور:" شكرا لكم على كل التعازي أعتقد أننا فاتنا أكبر درس. لقد فعل ابني كل ما يحتاجه في الأيام العشرة هنا على الأرض.لقد مات بين ذراعي وطاقته ستبقى معي إلى الأبد."

وفي وقت سابق تعرض المغني الأمريكي سنوب دوغ لانتقادات بسبب تصوير أغنيته الجديدة التي تضمنت مشهدا يشهر فيه سلاحا غير حقيقي في وجه شخصية تجسد دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الفن كوردوزار (بالإنجليزية: Calvin Cordozar)، يشتهر بإسمه الفني سنوب دوغ (Snoop Dogg) الذي يعني: الكلب المتطفل، ولد سنوب عام 1971 وكان عاشق وتاجر مخدرات في مرحلة مراهقته في الاعدادية وما زال لوقتنا هذا ما جعل الشرطة يلقون القبض علية مرات عدة بمنطقة لونغ بيتش Long beach في لوس انجلوس في كاليفورنيا, الولايات المتحدة الأمريكية. و هو يعتبر ابن عم المصارعة في اتحاد دبليو دبليو اى ساشا بانكس اشتهر سنوب بغناء الهيب هوب والراب والتمثيل، ويعود فضل شهرته للمنتج والمغني المشهور دكتور دري Dr.Dre، الذي لازمه في الفترة الأخيرة بعد شهرة الاثنين، فأغلب ألبوماتهما الناجحة يشتركان بها سويا.

عرفه على Dr.Dre اخ Dr.Dre غير الشقيق ورفيق حياته Warren G وكان أول عمل له في تسجيلات Death Row شريط كاسيت بعنوان Over The Counter تم تسجيله عام 1991 ولكن للأسف لم يتم طرحه رسميا لكن هنالك بعض اغاني هذا الشريط متوفرة على Youtube لاحقا انضم لمجموعات هيب هوب الساحل الغربي West Coast Hip hop, ثم تسجيلات الأفتر ماث Aftermath Records ولازم العديد من أشهر المغنين في مجال الراب والهيب هوب من إيمينيم و ناز و توباك و دكتور دري، و غيرهم.

بعد انهاء سنوب لدراستة الثانوية أصبح معروفا بأغاني الغانغستا راب التي تدعو للعنف ويفختر به كثير من الأمريكيين الأفارقة في الساحل الغربي للولايات المتحدة، سجن سنوب 3 سنين بتهمة تدخين حشيشة الماريغوانا في مكان عام.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
سيلتا فيغو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
16:00
-
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
غور ماهيا
-
x
15:00
-
إتحاد الجزائر
مازيمبي
-
x
15:30
-
فوسا جينيور
حوريا
-
x
18:00
-
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
-
x
18:00
-
أشانتي كوتوكو
الهلال
-
x
19:30
-
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
-
x
15:30
-
فرايبورج
كولن
-
x
18:00
-
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
-
x
15:00
-
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:45
-
بيراميدز
النادي الصفاقسي
-
x
19:00
-
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
-
x
12:30
-
بريشيا
لاتسيو
-
x
15:00
-
جنوة
ميلان
-
x
20:45
-
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status