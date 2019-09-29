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مرتضى منصور: ناصر الخليفي هو المتسبب في أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
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مرتضى منصور: ناصر الخليفي هو المتسبب في أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون
الخليفي
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الفجر الرياضي
 
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أكد  مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادى الزمالك،  أن أزمة جينراسيون جاءت بعد دعم من القطرى ناصر الخلفي مالك  باريس سان جيرمان الفرنسي. 

واشار الى ان النادى السنغالى عبارة عن أكاديمية تصدر اللاعبين لفرنسا لذلك جاء الدعم من ناصر الخليفى فى ظل علاقته القوية بهم ، مؤكدا ان الهدف من ذلك انتقام من شخص مرتضي منصور لموقفه السياسي.

وقال مرتضى منصورخلال تصريحات في برنامج الزمالك اليوم :  القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان هو اللي قبض فريق جينيراسيون  ومين الخاين المصري ؟ كمال شعيب محامي مصري من مكتب ممدوح عباس

وتابع :رئيس نادى جينراسيون غادر القاهره وسيغادر فريق جينراسيون القاهره في الساعات القليلة المقبلة

وأضاف:فريقي جاهز لأى تغير في الأحداث وسنحضر الاجتماع الفنى غدا وسنتوجه الي الملعب في السادسة مساء ، واذا لم يحضر جينراسيون حتى الثامنه والثلث فسيعلن الحكم انسحاب الفريق السنغالي واحتساب المباراة لصالح الزمالك
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