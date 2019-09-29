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مرتضى منصور: رئيس جينيراسيون السنغالى مرتشي وهذا سبب رفضه خوض المباراة

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:41 ص
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مرتضى منصور: رئيس جينيراسيون السنغالى مرتشي وهذا سبب رفضه خوض المباراة
جينيراسيون السنغالى
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الفجر الرياضي
 
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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك،  إن المدير الفنى لفريق جينيراسيون السنغالى يريد خوض المباراة أمام الفريق الأبيض المقرر لها اليوم الأحد على ملعب برج العرب فى إياب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

وقال منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" يا شعب يا سنغالي يا محترم رئيس نادي جينراسيون فوت مرتشي والمدير الفنى لجينيراسيون يريد خوض المباراة  ".

كان مسئولى الفريق السنغالي توجهوا لملعب بتروسبورت،لخوض المران الأخير قبل مواجهة الزمالك فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا ولكن مسئولى الملعب أكدوا للبعثة السنغالية عدم تلقي إخطارا من الزمالك بإستضافة مران اليوم، وأنهم ليسوا طرفا فى الأمر، ليؤكد مسئولي البعثة أنه ملتزمين بالخطاب الأول الذى حصل عليه النادي بإقامة المباراة فى ملعب بتروسبورت وليس استاد برج العرب بعدما تقرر نقل المباراة خلال الساعات الأخيرة.

وحاول مسئولو الزمالك حل الأزمة بشكل ودي وتواجد اللواء علاء مقلد عضو مجلس الإدارة وشريف إسلام مدير التعاقدات فى ملعب بتروسبورت، للتفاوض مع مسئولي بعثة بطل السنغال لكنهم رفضوا أى تفاوض نهائيا.

كما حاول مسئولو الزمالك إطلاع البعثة السنغالية على الخطابات الخاصة بنقل المباراة لملعب برج العرب وإنهاء كافة الحجوزات الخاصة ببعثة الضيوف فى الإسكندرية، لكنه رفضوا كافة المحاولات وتمسكوا بموقفهم، وغادروا الملعب.
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