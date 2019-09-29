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تعرف على رسالة إليسا لهيفاء وهبي!

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:24 ص
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تعرف على رسالة إليسا لهيفاء وهبي!
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وجهت المطربة اللبنانية، إليسا، رسالة إلى نظيرتها، هيفاء وهبي، شغلت وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مضمونها.

وأعربت إليسا في رسالتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" عن حبها وإعجابها بالفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو للأخيرة وهي تغني أغنية إليسا "سهرنا يا ليل".

وكتبت إليسا، عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أحبها لأنها حقيقية وصادقة، ورغم كل شيء فهي سيدة جميلة من الداخل والخارج".

وتأتي رسالة إليسا مع هيفاء وهبي، بعد وقوع صدام بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، على "تويتر".

اعتزال إليسا الفن

ومؤخرًا صرحت المخرجة اللبنانية إنجى جمال، إنها لا تأمل في اعتزال صديقتها المطربة إليسا، لأنها فنانة ناجحة بحد وصفها.

وأكدت في تصريحات لبرنامج "theinsiderar" أن إليسا، تخطت حدود الفن لموضوعات إنسانية.

وأشارت إلى أن إليسا تمر الآن بفترة صعبة جدًا، وطالبت الناس بألا تتسرع وتطلق عليها أحكامًا مسبقة عليها. 

إليسا على شاطئ البحر

نشرت الفنانة اليسا صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على "الإنستجرام" ظهرت فيها وهى على شاطئ البحر وترتدى فستانا قصيرا "مشجر".

وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.

وكانت اليسا قد أعلنت مؤخرا اعتزالها للفن حيث أثارت الفنانة إليسا، جدلا كبيرا حولها بعد اعلان اعتزالها لعالم الفن، بسبب ضغوطات الوسط الفني، وتعرضها لمؤمرات من قبل شركات الإنتاج، وأعلنت ذلك رسميا عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موضحة أنها ستطرح ألبوما جديدا وبعد طرحه ستعلن اعتزالها رسميا.



جمهور إليسا يرفض قرار اعتزالها

رفض جمهور الفنانة إليسا، قرار اعتزالها، وعدم الاستسلام لتلك المؤامرات، وطالبوها باحترام رغبة جمهورها في عدم الاعتزال، وطرح مزيد من الأعمال الفنية.


وشن بعض الفنانون والاعلاميون حملة لاقناعها بعدم الاعتزال.

عمرو أديب

حيث رفض الإعلامي عمرو أديب، قرار اعتزال اليسا، حيث وجه لها رسالة قائلًا: "سيدتي العزيزة، بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا. قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة، لكن أنت لا تملكين نفسك، أنتِ ملك لنا جميعا من المحيط للخليج. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب، بل استمتعي بنجاحك ومحبة الملايين".



وقالت الإعلامية وفاء الكيلاني: "اللي سكن قلوب الناس صعب يتشال منها إلا بأمرهم، طريقك عُمره ما كان سهل ومش انتي اللي تستسلمي، وما نَيل المطالب بالتمني ولكن تُؤخذُ الدنيا غِلابا".

منة شلبي


وقالت منة شلبي: "إليسا أنتِ فريدة من نوعك، روح تغني بشغف، تأثر، وقوة".


رانيا يوسف


وقالت رانيا يوسف: "من الصعب أن يقرر شخص محب للفن أن يتخلى عنه، إليسا أعلم انكي تواجهين محنة كبيرة ولكن خليكي واثقه إن جمهورك الكبير وراكي دائما وبيدعمك، قرار اعتزال الفن مش سهل علينا كلنا، غنائك وإحساسك الرائع لا يمكن الاستغناء عنه".

محمد رحيم

وقال الملحن محمد رحيم: " قرار نزل علي كالصاعقة وفي حالة حدوث ذلك ستكون خسارة فادحة لكل الجماهير العربية، بل خسارة لكل تاريخ الفن المعاصر والحقيقة المؤلمة أنه بالفعل من يراقب بعض التفاصيل، التي تحدث حاليا في التعاطي مع الفنانين والمبدعين يجد حاله أخطر من المافيا بكثير والله".

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