ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الأحد 29/8/2019 مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر ON SPORTS HD

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:27 ص
Advertisements
موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الأحد 29/8/2019 مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر ON SPORTS HD
بيراميدز
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني؛ لخوض مباراة إفريقية جديدة؛ عندما يحل ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري؛ في إياب دور ال32 لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي.


ويدخل الفريق المصري؛ المباراة سعيا للفوز دون غيره؛ حتى يتمكن من التأهل للدور المقبل من البطولة؛ بعدما أنهى المباراة ذهابا بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق؛ بملعب الدفاع الجوي.


وتقام مباراة شباب بلوزداد الجزائري وبيراميدز سبورت؛ في الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة؛ والساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة؛ والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ومن المقرر أن يحل بيراميدز على شباب بلوزداد؛ بالجزائر في السابعة إلا ربع عبر قنوات أون سبورت ON SPORT.


وكان بيراميدز حقق نتيجة مخيبة للأمال؛ بعد التعادل أمام شباب بلوزداد الجزائري؛ بهدف لكل فريق بالقاهرة؛ ويحتاج بيراميدز الفوز فقط لتحقيق التأهل لدور الستة عشر من كأس الكونفدرالية.


ويعتبر هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بيراميدز؛ بالبطولات الإفريقية؛ بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العام الموسم الماضي.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: بيراميدز الكونفدرالية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
إيبار
-
x
14:00
-
سيلتا فيغو
ديبورتيفو ألافيس
-
x
16:00
-
ريال مايوركا
إشبيلية
-
x
21:00
-
ريال سوسييداد
دوري أبطال إفريقيا
غور ماهيا
-
x
15:00
-
إتحاد الجزائر
مازيمبي
-
x
15:30
-
فوسا جينيور
حوريا
-
x
18:00
-
شبيبة القبائل
النجم الرياضي الساحلي
-
x
18:00
-
أشانتي كوتوكو
الهلال
-
x
19:30
-
إنييمبا
الزمالك
-
x
20:00
-
جينيراسيون فوت
الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
17:30
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الألماني
فورتونا دوسلدورف
-
x
15:30
-
فرايبورج
كولن
-
x
18:00
-
هيرتا برلين
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
المصري البورسعيدي
-
x
15:00
-
ماليندي
شباب رياضي بلوزداد
-
x
18:45
-
بيراميدز
النادي الصفاقسي
-
x
19:00
-
نادي بارادو
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألميريا
-
x
16:00
-
قادش
الدوري الايطالي
نابولي
-
x
12:30
-
بريشيا
لاتسيو
-
x
15:00
-
جنوة
ميلان
-
x
20:45
-
فيورنتينا

DMCA.com Protection Status