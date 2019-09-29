موعد مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد اليوم الأحد 29/8/2019 مشاهدة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد بث مباشر ON SPORTS HD
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:27 ص
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محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني؛ لخوض مباراة إفريقية جديدة؛ عندما يحل ضيفا على شباب بلوزداد الجزائري؛ في إياب دور ال32 لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي.
ويدخل الفريق المصري؛ المباراة سعيا للفوز دون غيره؛ حتى يتمكن من التأهل للدور المقبل من البطولة؛ بعدما أنهى المباراة ذهابا بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق؛ بملعب الدفاع الجوي.
وتقام مباراة شباب بلوزداد الجزائري وبيراميدز سبورت؛ في الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة؛ والساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة؛ والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ومن المقرر أن يحل بيراميدز على شباب بلوزداد؛ بالجزائر في السابعة إلا ربع عبر قنوات أون سبورت ON SPORT.
وكان بيراميدز حقق نتيجة مخيبة للأمال؛ بعد التعادل أمام شباب بلوزداد الجزائري؛ بهدف لكل فريق بالقاهرة؛ ويحتاج بيراميدز الفوز فقط لتحقيق التأهل لدور الستة عشر من كأس الكونفدرالية.
ويعتبر هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها بيراميدز؛ بالبطولات الإفريقية؛ بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العام الموسم الماضي.
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