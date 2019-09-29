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موعد مباراة المصري وماليندي اليوم الأحد 29/9/2019 مشاهدة مباراة المصري ضد ماليندي بث مباشر ON SPORTS HD

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:18 ص
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موعد مباراة المصري وماليندي اليوم الأحد 29/9/2019 مشاهدة مباراة المصري ضد ماليندي بث مباشر ON SPORTS HD
المصري
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محمد جمال
 
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يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية اليوم مباراة سهلة للنادى المصري البورسعيدى أمام فريق ماليندى بطل زنجبار فى إياب دور ال 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد أن فاز النادى المصري بنتيجة كبيرة خلال لقاء الذهاب سهلت مهمته فى لقاء الإياب الذى سيقام اليوم الأحد 29 سبتمبر.


وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقى كاف لكرة القدم تحكيم المباراة لطاقم تحكيم سودانى بقيادة صبرى فضل حكماً للساحة ويعاونه عبد الجابر محمد عبد الجابر والمعز على محمد أحمد كمساعدين بالإضافة إلى معتز عبد الباسط خير الله حكماً رابعاً فيما يتولى الغانى مونكايلا ناسام أدم مهام مراقب المباراة .


موعد مباراة المصري وماليندى بالكونفدرالية الإفريقية

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وماليندى بطل زنجبار فى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعه عصراً بتوقيت السعودية والخامسة عصراً بتوقيت الإمارات والثانية بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة المصري وماليندى بطل زنجبار

يلتقي الفريقين فى تمام الثالثة عصراً على ملعب برج العرب وتنقل قناة أون سبورت المباراة اليوم فى إياب بطولة الكونفدرالية الإفريقية.


وكان المصري قد حقق الفوز خارج الأرض وحقق النتيجة الأكبر فى تاريخ مشاركاته الإفريفية بالفوز برباعيه مقابل هدف كان بطلها المهاجم محمود وادي لاعب الفريق والذى سجل ثلاثيه.


ويسعي إيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري فى قيادة الفريق للصعود لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.
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