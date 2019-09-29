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وجه له كلمات نارية.. مصري يلتقي وائل غنيم في الشارع وهذا ما حدث "فيديو"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:11 ص
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وجه له كلمات نارية.. مصري يلتقي وائل غنيم في الشارع وهذا ما حدث فيديو
وائل غنيم
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نعيم يوسف
 
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قام شاب مصري يعيش في الخارج، يدعى أحمد سمير، بإجراء مناظرة مع، وائل غنيم، أثناء لقائهما في الشارع.
وعندما رأى الشاب المصري، وائل غنيم في الشارع توجه له وهتف في وجه "تحيا مصر، ويحيا جيش مصر، ويحيا السيسي.. ويحيا محمود السيسي"، الأمر الذي استفز "غنيم"، وبدأ الطرفان في حوارهما.

وقال "غنيم"، إنه كان غير موافق على الإطاحة بحكم محمد مرسي، بحجة أنه كان يرغب في تعرية نظام جماعة الإخوان المسلمين، مبررا ظهوره في الفترة الأخيرة في عدد من مقاطع الفيديو بأنه يعيش حالة من الغضب، والضغط النفسي، مشددًا على أنه وجد "الناس والبلد رايحة في سكة غلط.. لدرجة إنه واحد نصاب (في إشارة للمقاول والفنان الهارب محمد علي) أخد الناس الغضبانة في سكة غلط".

وأشار إلى أن جماعة الإخوان استغلته ثم هاجمته فيما بعد، لافتا إلى أنه تعرض للكثير من الهجوم، وفي الفترة الأخيرة تم القبض على أصدقائه، وشقيقه، وحاول التواصل مع بعض القيادات إلا أنه لم يستجب له أحد.
من جانبه، أكد "سمير"، أن الجيش المصري أعطى محمد مرسي فرصة، ولكنه لم يستجب وهدد بقتل الناس في الشوارع".

وأضاف: "أنت مصر كلها عارفة أنك بتمثل.. وبتعلم الشباب يشرب حشيش"، مضيفا: "يحيا جيش مصر والسيسي اللي مجننكم يا شويية فشلة"، متابعا: "أنت عار على مصر.. أنت فضحتنا.. اللي أنت بتعمله ولو ألف واحد زيك بيعمل كدة مش هتعملوا حاجة مع جيش مصر".

الفيديو من هنا.
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