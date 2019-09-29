ببطن مكشوف نيرمين ماهر تغازل جمهورها!





نشرت الفنانة نيرمين ماهر، صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، في أحدث صورة لها، حيث ارتدت ملابس كاجوال جرئية وظهرت بقميص أبيض قصير، ووضعت مكياج برونزي وتصفيف شعر مميز، وإلتقطت الصورة في الصباح مما جعلها طلة مشرقة.





وتفاعل جمهورها من المتابعين مع هذه الإطلالة وأبدوا إعجابهم بها وانهالت عليها التعليقات، ووصفها البعض بالجمال والبعض الآخر بالجرأة، فيما علقت المطربة ياسمين نيازي وكتبت "قمر حبيبتي".





بدأت الفنانة والممثلة المصرية نيرمين ماهر حياتها المهنية كموديل في الأغاني المصورة والإعلانات التجارية، ثم جائت فرصتها الأكبر من خلال المشاركة مع الزعيم عادل إمام في الفيلم السينمائي (السفارة في العمارة)، كما شاركت في المسرحية الكوميدية (بودي جارد) من خلال دعم الزعيم لها بإعطائها دور في مسرحيته.













بعد ذلك انطلقت نيريمن ماهر فنيًا شاركت في عددا من الأفلام السينمائية منها (نص دستة بنات، ظرف صحي، بنات ليل، قبلات مسروقة، الجولة الأخيرة، واحد صعيدي، درس خصوصي، دقي يامزيكا، سحر العشق، البلد دي فيها حكومة، يا أنا يا هوه، ظرف صحي، المخلوع والمعزول).





جدير بالذكر ان الفنانة نيرمين ماهر شاركت في عددا من المسلسلات اادرامية الناجحة منها (عمارة يعقوبيان، السندريلا، المشبوه، جبل الحلال، فرح واحدة، ايد ليلي، طوق نجاة، صدق أو لا تصدق، بصمات، عرفة البحر، إحنا الطلبة، اولاد حلال، علاقات خاصة، فرح ليلي، دوران شبرا، العنيدة) وبذلك حققت نجاحا كبيرا وعرفها الجمهور في كل مكان.



