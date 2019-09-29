الكاف يتغنى بصعود الأهلي لدوري المجموعات
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:26 ص
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الفجر الرياضي
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أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلي دور المجموعات بدوري الأبطال.
وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد إن العملاق المصري نجح في تحقيق الفوز علي حساب "كانو سبورت" بطل غينيا الاستوائية برباعية في إياب دور الــ32 من مسابقة دوري الأبطال الإفريقية التي أقيمت في برج العرب.
وأضاف أن الأهلي، نجح في تكرار الفوز في الإياب بأربعة أهداف نظيفة بعد أن فاز ذهاباً بهدفين خلال المواجهة التي أقيمت بالعاصمة مالابو.
وأوضح" كاف" أن فريق "كانو سبورت" انتقل إلي الكونفدرالية بعد وداع بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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