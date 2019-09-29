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أول تعليق من راموس وسيموني حول لقطة مباراة الديربي 

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:26 ص
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أول تعليق من راموس وسيموني حول لقطة مباراة الديربي 
راموس وسيموني
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محمد علي
 
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تحدت المدرب الأرجنتيني دييجو سيموني عن اللقطة التي جمعته مع نجم ريال مدريد وقائد الملكي، سيرجيو راموس وذلك في لقاء ديربي مدريد والذي أقيم مساء أمس السبت.

وكان لقاء إتليتكو مدريد وريال مدريد في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني، قد إنتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليبقى ريال مدريد في الصدارة، برصيد 15 نقطة، ويأتي إتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الصدارة.

وبعد المباراة تحدث سيموني عن هذه الواقعة، وقال: " في الحقيقة أنا مؤمن دومًا أن ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب، ليس هناك ضغينه، وبالفعل الحكم الثاني يعرف ما قاله لي، ولكن الأمر قد أنتهى بالنسبة لي الآن".

ويذكر أن سيرجيو راموس كذلك قد تحدث هو الأخر عن الواقعة، وقال: "الجميع يعلم أن سيموني دائم الشكوى، وهو يشتكي كثيرًأ، الأمر قد أنتهى داخل الملعب، والحكام هم من يقررون، والجميع عليه أن يلتزم بقرارهم، نحن ربما كان من نصيبنا بطاقات صفراء أكثر لكن هذا هو شيء ثانوي وليس بالمهم”.

يذكر أن سيموني كان قد دخل في مشادة مع سيرجيو راموس خلال مباراة الديربي بين ريال مدريد وإتليتكو مدريد، وذلك في مشهد معتاد بالنسبة للثنائي.
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