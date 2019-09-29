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شاهد.. فجر السعيد تنشر صورتها على سرير المرض

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:58 ص
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شاهد.. فجر السعيد تنشر صورتها على سرير المرض
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شاركت الإعلامية والكاتبة الكويتية فجر السعيد، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر"، بصورة لها من داخل المستشفى الذي ترقد بها في العاصمة الفرنسية باريس.

زيارة رئيس وزراء الكويت

وتكشف الصورة عن زيارة رئيس وزراء الكويت، الشيخ ناصر المحمد، لفجر السعيد.

تعليق فجر هلى الزيارة 

وعلقت على الصورة قائلة: "سعادتي لا توصف برؤية الشيخ ناصر المحمد الله يحفظه رفع معنوياتي بحرصه الشديد على سؤال الطاقم الطبي كله عن حالتي الصحية وتوصياته لهم... زرع في قلبي سعادة لا توصف حسيت إني اقتربت من الكويت برؤيته".

حالة صحية حرجة

وكانت تقارير صحفية عديدة، كشفت في شهر يوليو/تموز، أن الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، تم نقلها في المستشفى في حالة صحية حرجة.

وأشار إلى أن فجر السعيد، أصيبت بنزيف حاد، خلال إجرائها عملية جراحية، أدت إلى توقف قلبها، ودخولها إلى غرفة العناية المركزة.

فجر تتعرض لنزيف حاد

وقال المغرد الكويتي، دسمان، عبر تويتر: "الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة".

حالة حرجة للغاية

كما أكدت عائلة الاعلامية الكويتية فجر السعيد أكدت أن الوضع الصحي الخاص بها "حرج للغاية".

وأمر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، في الأول من شهر أغسطس/آب، بإرسال فجر السعيد إلى فرنسا للعلاج.

شاهد.. فجر السعيد تنشر صورتها على سرير المرض
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