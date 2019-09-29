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عاجل.. إقتحام منزل نجم ريال مدريد أثناء مباراة الديربي

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:18 ص
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عاجل.. إقتحام منزل نجم ريال مدريد أثناء مباراة الديربي
ريال مدريد
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محمد علي
 
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أكد الصحفي خوسيه لويس سانشيز، بأن منزل نجم فريق ريال مدريد، قد تعرض للإقتحام، وذلك في الوقت الذي كان فيه الأخير بخوض مباراة فريقه أمام إتليتكو مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية.

وتحدث "خوسيه" في تصريحات إعلامية حول هذه الواقعة، وأكد أن اللاعب المقصود، هو البرازيلي الدولي كاسيميرو، مشددًا على كون زوجة اللاعب وإبنه كانوا موجودين داخل المنزل وقت إقتحام من قبل مجهولين.

وعلق خوسي لويس سانشيز على حادث إقتحام منزل كاسيميرو قائلًا:" تم اقتحام منزل كاسيميرو ومباراة الديربي جارية وزوجة اللاعب البرازيلي وابنته كانوا موجودين داخل البيت ، عائلة كاسيميرو بخير بعد هذا الاقتحام، ولكن من قاموا بإقتحام المنزل سرقوا جميع الأشياء القيمة فيه تحت تهديد السلاح".

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل أخرى حول حادث إقتحام منزل نجم ريال مدريد، ولكن من المؤكد بأن تكون هناك تفاصيل أخرى سيتم نشرها تباعًا حول هذه الواقعة المثيرة للجدل.

يذكر أن كاسيميرو كان قد شارك رفقة فريقه ريال مدريد في مباراة الفريق أمام إتليتكو مدريد اليوم، وقد إنتهت المباراة بتعادل الفريقين، ليصل ريال مدريد إلى النقطة رقم 15 ويصبح في صدارة الدوري الإسباني لموسم 2019-2020 بعد مرور 7 جولات من بداية البطولة.
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