رئيس جينيراسيون يصعد أزمة مباراة الزمالك بقرار مفاجىء
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:14 ص
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الفجر الرياضي
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غادر رئيس نادى جينيراسيون فوت السنغالى، عبر مطار القاهرة، بعد رفضه كل الحلول الودية لخوض فريقه مباراته أمام الزمالك فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.
وتواجدت بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، مساء أمس السبت، أمام ملعب بتروسبورت، طالبين الدخول إلى أرض الملعب لخوض مباراتهم أمام الزمالك، التى كان محدد لها فى الثامنة مساء أمس، قبل أن يغادروا من أمام بوابات ستاد بتروسبورت بعد رفض التفاوض مع وفد الأبيض، لحل الأمر وديًا، فيما حاول وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، مع مسئولى الاتحاد السنغالى، للتدخل وإيجاد حل ودى مع الفريق السنغالى.
وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من أمس السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولو النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.
يذكر أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.
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