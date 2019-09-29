بالأسماء.. مصرع وإصابة 6 إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بملوي

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لقي شخص مصارعة وأصيب 5 آخرين إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار علي مركز ملوي، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة ملوي من قبل الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام يفيد بوصول 5 مصابين ومتوفي، إثر وقوع حادث أنقلاب ميكروباص، بطريق الجيش المار علي مركز ملوي.



وبإنتقال قوات الأمن، تبين أصابة كلا من: نفسية محمد حسين، 45 عاما، بدون عمل، مقيمه بمحافظه سوهاج، مصابة بكسر بالذراع الايمن وكدمات بالجسم، وحسام محمد عبد الخطاب، 19 سنه، مقيم بمحافظه سوهاج اشباة كسر بالذراع الأيمن، زياد محمد أسعد، 15 سنه، طالب مقيم بمحافظه سوهاج، مصاب بكسر بالعمود الفقري، عزت رفعت حافظ 27 سنه، مقيم بمحافظه سوهاج أشتباة كسر في الساق الايسر وما بعد الارتجاج، ومحمد اسعد حمدي 35 سنه، سائق، مقيم بمحافظه سوهاج، مصاب بجروح بالوجه 3 سم واشتباة بكسر بالساق اليسرى، ووفاه مجهول يدعي شريف، 50 سنة.



أكد الدكتور إسحاق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، تم تحول حالة الي مستشفي المنيا العام لخطورة حالتة، وقام أطباء قسمي العظام والجراحة العامة تقديم كافة الرعاية الطبية للمصابين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق والتي أمرت بالتحفيظ علي جثة المتوفي داخل مشرحة المستشفي لحين التصرف بها.



كما تمكنت وحدة مباحث مركز المنيا برئاسة العقيد أحمد صلاح، مفتش مباحث المركز، وبقيادة المقدم أحمد يسري، رئيس مباحث المركز، من فك لغز إطلاق عيار ناري على سيارة كاهن وبصحبته ترزي، حيث تمكنوا من ضبط "حسن. ع. ع. ع"، ٢٠ عامًا، سائق، " وليد. ع. ع. ح"، ٢٠ عامًا، ميكانيكي، "محمد. أ. خ. م"، ٢١ عامًا، تباع، "صبري. ف. م. م"، ١٧ عاماََ، عاطل، وبحوزة المتهم الثالث سلاح ناري "فرد روسي الصنع وطلقة حية روسي".



وتعود الواقعة إلى تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من القس (إسحاق) راعي أحد كنائس قرية الخياري بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، أنه عقب انتهائه من الصلاة بالكنيسة وتوجهه إلى محل سكنه بمدينة المنيا على طريق قرية صفط الخمار تناهى إلى سمعه صوت إطلاق عيار ناري ووجود شخص يستغيث به.



وأوضح أنه تعرض لسرقة هاتفه المحمول ماركة "أوبو" بالإكراه من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية، فقام المبلغ باصطحاب المجني عليه "أسامة. ع. ح. أ"، ٣٥ عامًا، يعمل ترزي، وقاما سويًا بمطاردة الدراجة البخارية حتى تمكنا من اجتيازها وحال محاولتهم اعتراض طريقها قام الجناة بإطلاق عيار ناري من سلاح كان بحوزتهم "فرد خرطوش" صوبهم أصاب الباب الأيمن الأمامي للسيارة ملك الكاهن.

