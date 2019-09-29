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تعليق ناري من رئيس الزمالك على أزمة مباراة الفريق وبطل السنغال

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:50 ص
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تعليق ناري من رئيس الزمالك على أزمة مباراة الفريق وبطل السنغال
مرتضى منصور
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رامي بشاي
 
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تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موقف إقامة مباراة الابيض وجينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 وقال منصور في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الحدث اليوم : المباراة لن تقام والفريق السنغالي لن يأتي ملعب برج العرب من الأساس، تصرفهم غير طبيعي بالمرة. 

 وأضاف : قمنا باستقبال الفريق السنغالي افضل استقبال، ووفرنا لهم سيارات خاصة وحجزنا لهم في أفضل الفنادق، بالرغم من استقبالهم السيء لبعثة الفريق خلال مباراة الذهاب، ورفصهم ان نتدرب على الملعب الرئيسي، بالإضافة إلى طلباتهم بخصوص الحصول على ٥٠ الف دولار بخصوص البث.  

وتابع : بعثة الفريق "شافت الويل" في السنغال ولم يهتم بالفريق اي مسؤول من نادي جينيراسيون، والبعثة الإعلامية عاشت صعوبات كبيرة اثناء العودة إلى القاهرة، ولكن مع ذلك رئيس العلاقات العامة بالنادي رحب بهم واستقبلهم وقام بتوفير كل احتياجتهم.

 وواصل : هناك اسباب امنية نعلمها جميعا ادت إلى تأجيل المباراة ويجب ان نحترمها، بالأمس تعرضنا لعملية إرهابية خسيسة، ولكن هنلك أشخاص يعملون ضد الزمالك ويحرضون ضدنا، مشيرًا إلى سؤال هام كيف لمواطن سنغالي ان يعلم مكان قسم الشرطة ليقيم بلاغ؟  

واردف : الفريق دخل معسكر مغلق في فندق قريب من ملعب ستاد برج العرب بعد خوض التدريب صباحا، وسيكون هناك اجتماع فني صباح غدا سيحضره مراقب المباراة ومندوب عن كل نادي، ثم يتحرك الفريق الساعة السادسة مساء لنزول الملعب بشكل طبيعي، فنحن جاهزين بشكل طبيعي.  

وأكد مرتضى منصور على سفر رئيس النادي السنغالي اليوم، وسفر الفريق الضيف غدا، مشيرا إلى عدم وجود الزمالك كطرف في هذه الأزمة، لأننا تلقينا خطاب من الاتحاد الأفريقي بموعد المباراة وهذا امر منتهي لن نقدر ان نعدل في هذا الموعد، وليد العطار عقد معهم جلسة باعتباره ممثل الاتحاد المصري لكرة القدم وحتى الآن لم يقوموا بالرد عليه بشأن قرارهم النهائي. 

 وأشار إلى طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتحمل نادي الزمالك إلى قيمة الإقامة الخاصة بنادي جينيراسون فوت السنغالي، وهذا ما حدث قمنا بسداد مبلغ ١٢٠ الف جنية للفندق.  

قمنا بإرسال سائق بالحافلة لنقل الفريق السنغالي لبرج العرب ولكنهم طلبوا أن يذهبوا للمتحف المصري صباح المباراة من اجل تصوير الأجانب ليقولوا أن السياح موجودين بشكل طبيعي ولا داعي لنقل المباراة إلى برج العرب.
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