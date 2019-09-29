وفاة مغني شهير بعد إصابته بالسرطان





ذكرت وسائل إعلام محلية أن المغني ومؤلف الأغاني المكسيكي خوسيه خوسيه الذي ظل رمزا موسيقيا عبر أمريكا اللاتينية لأكثر من 50 عاما توفي يوم السبت عن 71 عاما.





سبب الوفاة





وقالت محطة تيليفيسا المكسيكية إن المغني توفي في ميامي يوم السبت نتيجة مضاعفات بعد علاجه من سرطان البنكرياس. وكشف خوسيه خوسيه إصابته بالسرطان في 2017.





اشهر قصائدة





واشتهر خوسيه خوسيه بقصائده الغنائية القوية الرومانسية ومن بينها ”العالم“(ذا وورلد) و“حياتي“ (ماي لايف) ورشح عدة مرات لجوائز جرامي. وقام بالتمثيل أحيانا.





وكان جمهوره يطلق عليه لقب ”أمير الأغنية“ وولد في عائلة موسيقية ونشأ في مكسيكو سيتي. وفي أوائل سن المراهقة بدأ يعزف على الجيتار ويغني.





خوليو إجليسياس





وأصبح كثير من أعماله مصدر إلهام للجيل الأصغر من الفنانين والموسيقيين مثل نجم البوب اللاتيني خوليو إجليسياس.





واستبدل نجله خوسيه خويل وهو موسيقي أيضا صورته الشخصية على تويتر بشريط أسود.





تعليق الرئيس المكسيكي





وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور للصحفيين بعد سماعه نبأ وفاة خوسيه خوسيه قبل كلمة كان من المقرر أن يلقيها في ولاية شيواوا الشمالية ”وفاته أمر محزن







