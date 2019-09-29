أول تعليق من الغندور على أزمة الزمالك وبطل السنغال

أكد الإعلامى خالد الغندور لاعب فريق الزمالك الأسبق أن نادى جينيرسون فوت السنغالى رافض بشكل نهائى خوض مباراة الزمالك المقرر لها اليوم الأحد فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا على استاد برج العرب بالإسكندرية.





وأوضح الغندور فى تصريحات عبر برنامج "الزمالك اليوم"، أن الفريق السنغالى رافض بشكل نهائى خوض المباراة غدا حتى الآن".





وواصل "خوض مباراتان فى الدورى المصرى أمس السبت لا يعنى إجبار الزمالك وجينيرسون على خوض المباراة اليوم وهناك بند فى اللوائح يسمى بالظروف القهرية يمنح الفرصة لتأجيل المباريات".





واتهم خالد الغندور بعض الأشخاص بتحريض لاعبى فريق جينيراسيون السنغالى لاختلاق أزمة قبل مواجهة الزمالك فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.





وتابع الغندور:" كيف عرف لاعبو جينيراسيون طريق الأقسام فى مصر ويصوروا أنفسهم فى الكافيهات معقول فى مصرى بيكره الزمالك بيحرضهم على فعل ذلك".





وأردف الغندور:" حد مسلط فريق جينراسيون فوت بعدم خوض لقاء الزمالك"، متسائلا عن الهدف من رفض مسئولى السنغال والتعنت الغير طبيعى بعدم خوض لقاء الزمالك.





رفض مسئولو نادى جينيراسيون فوت السنغالى، المفاوضات التى تجددت بين الطرفين فى فندق إقامة الفريق السنغالى، لحل أزمة مباراتهما بشكل ودى، وذلك لتقام اليوم الأحد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.





وتواجدت بعثة فريق جينيراسيون السنغالى، مساء أمس، أمام ملعب بتروسبورت، طالبين الدخول إلى أرض الملعب لخوض مباراتهم أمام الزمالك، التى كان محدد لها فى الثامنة مساء اليوم، قبل أن يغادروا من أمام بوابات ستاد بتروسبورت بعد رفض التفاوض مع وفد الأبيض، لحل الأمر وديًا.





وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" قد أجرى تعديلات على موعد وملعب مباراة الزمالك وجينيراسيون، بعدما أرسل خطابا لكلا الفريقين لإبلاغهم بإقامة المباراة غدا الأحد، على ستاد برج العرب، بدلاً من اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، وهو ما رفضه مسئولى النادى السنغالى، وتمسكوا بموقفهم بخوض المباراة فى موعدها المحدد مسبقًا، وذلك لعدم وصول الخطاب لهم قبل 10 أيام من موعد المباراة.









يذكر، أن مباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون فوت التى أقيمت فى السنغال، قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف.



