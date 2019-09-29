"الفجر الرياضي" يحاور "عبد العاطي" لاعب الرجاء بالقسم الثاني

Advertisements



محمود عبد العاطي مهاجم فريق الرجاء المطروحي، أحد الأوراق الرابحة لفريقه، في الموسم المقبل من دوري القسم الثاني لما يمتكله من خبرات كبيره، إذ إنضم لاكثر من فريق خلال مسيرته في الملاعب رغم صغر سنه.



وكان عبد العاطي قريب من الإنتقال للمصري أو سموحة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وعن طموحاته في الموسم الجديد، وأسباب تعثر رحيله للدوري الممتاز، واستعدادات الرجاء للموسم المقبل، وشكل المنافسة ونظام المسابقة، أجرى "الفجر الرياضي" معه هذا الحوار ..



أجرينا معه هذا الحوار لنكشف هذة الحقائق



- محمود عبد العاطي بنرحب بيك في موقع "الفجر الرياضي"



أهلا بحضرتك وبجميع متابعين موقع الفجر الرياضي المتميز



- في البداية ما هي بطاقة تعريفك للجمهور؟



محمود عبد العاطي مواليد 28 مايو 1995 بدأت مشواري الكروي في قطاع الناشئين بنادي الاوليمبي، وتم تصعيدي للفريق الأول مع أسامه ميكا وبعدها بسنة تم إلغاء فريق 95 إنتقلت بعدها للحمام لمدة عام ولم أوفق .



إنتقلت بع ذلك لفريق كوم حماده مع علاء نوح وشاركت في الدور الاول وكانت خطوه كويسة في حياتي سجلت خلالها، 8 أهداف، قبل الإنتقال في الدور الثاني لغزل المحلة في يناير مع المدير الفني إبراهيم يوسف وسجلت 7 أهداف وبسبب تألقي إنتقلت لفريق طلائع الجيش مع أحمد سامي ولم أشارك في تلك الفترة، لتكون الأصعب في مشواري الكروي.



- ماذا بعد تلك الخطوة؟



في يناير إنتقلت للرجاء إعارة مع رمضان السيد لعبت أول ماتشين وتعرضت للإصابة ورجعت لعبت ماتشات كتير وفي نهاية الموسم عدت لطلائع الجيش وكنت قريب من الإنتقال لحرس الحدود ولكن فشلت المفاوضات فإنتقلت للرجاء ومتواجد معاهم حتي الأن.



- ما أسباب عدم صعود الرجاء في الموسم الماضي؟



كنا نسير بشكل جيد لكن حصل لنا بعض التعثرات في وقت صعب ومع تغيير المدير الفني أحمد عاشور الأمور أتصعبت أكثر والتوفيق لم يحالفنا.



- كيف يستعد الرجاء للموسم الجديد؟



إستعدينا بشكل جيد مع المدير الفني الحالي، هاني العقبي والكل يعلم جيدا مدى صعوبة الموسم المقبل، وأي نقطة تضيع ستغير من وضع أي فريق لذلك كانت تعليمات الجهاز الفني لنا دائما بالتركيز وإن شاء الله ربنا هيكرمنا وتكون سنة الصعود للرجاء.



- هل تري أن الصفقات الجديدة ستعوض رحيل الراحلين؟



لايوجد شك بأن اللاعبين الذين رحلوا عن صفوف الفريق لعيبة مؤثرة في صفوف أي فريق لكن القوام الرئيسي للفريق موجود والإدارة تعاقدات مع لاعبين مميزين إن شاء الله يكونوا أضافه لينا ونحقق حلم الجمهور بالعودة للممتاز.



- ما رأيك في نظام شكل مسابقة دوري القسم الثاني ؟



انا رأيي لو الموسم القادم هيطبق دوري المحترفين هتكون خطوه إيجابية جدا غير ذلك يبقي نظام الـ 12 فريق نظام عشوائي.



- هل كنت قريب من الانتقال للمصري في فترة الإنتقالات الصيفية ؟



بالفعل كنت قريب جدا من المصري، وقمت بالتوقيع للفريق البورسعيدي، بمعرفة إدارة الرجاء لكن فجأة توقفت الصفقة من جهة فريق المصري.



- وماذا عن أنباء قرب إنتقالك لسموحة؟



كان هناك مفاوضات من سموحة لكن ضعف المقابل المادي تعثرت الصفقة.



- ماذا عن ضربة البداية أمام أبو قير؟



المباريات كلها صعبه ومع إحترامنا لجميع الفرق إحنا مركزين وهنشتغل علي المكسب وبنعتبر المباريات كلها مباريات كئوس.



- كيف ترى شكل المنافسة إزاي في الموسم الجديد ؟



أنا شايف إنك صعب تحدد مين هيصعد وأعتقد الدوري هيبقي صعب وممتع هذا الموسم.



- طموحاتك خلال الفترة القادمة ؟



أن أظهر بشكل جيد مع الرجاء، وأساهم مع فريقي بالأهداف للصعود والعودة للممتاز مرة أخري.



- إخيرا ما رأيك في تولي حسام البدري مهمة تدريب المنتخب الوطني ؟



أفضل إختيار للمنتخب في الفترة الحالية هي حسام البدري لعدة أسباب أهمها شخصيتة القيادية ونجاحاتة مع الفرق التي تولي تدريبها مثل الأهلي والهلال السوداني.



