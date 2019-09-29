رد قوي لمتحدث "الخارجية" على مفوضية حقوق الإنسان

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قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن بيان مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تضمن إشارات لمصر بشكل غير مقبول، ومن المفترض أن تتحرى المفوضية في كل البيانات، حتى لا تروج لا نطباعات منافية لحقائق الأمور والواقع، مضيفًا أن بيان المفوضية تحدثت عن اعتقال ناس على خلاف القانون، وهذا أمر غير صحيح، ويعكس عدم المهنية.



وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الفترة الحالية تشهد الترويج بشكل واضح وجلي للشائعات ممنهجة، لاستهلك الشعب المصري، مشيرًا إلى أن رد وزارة الخارجية على أي بيان لأي منظمة يأتي في اطار الاستمرار في التصدي لمثل هذه الأمور، وتوضيح أي معلومات مغلوط بكل شفافية



ولفت إلى أن الوزارة لن تقوم بالرد على أي شخص أو منظمة ليست لها حيثية، حتى لا يتم إعطائها شرف الزخم او أهمية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المنظمات الدولية المدعومة من قبل أطراف معينة، ولن يتم الرد عليها، حتى لا تصبح مصر طيلة الوقت في موقف الدفاع عن النفس.



وأشار إلى أن الأيام القليلة الماضية أثبتت للشعب عبثية الشائعات التي تروج مؤخرًا، مشيرًا إلى أن بيان المفوضية صدر بدون استناد إلى أي وقائع أو أدلة.



وأضاف أنه لا يوجد أي شخص تم القبض عليه في مصر للممارسته أي نشاط مشروع، لافتَا إلى أنه لا توجد أي مشكلة لتوجيه انتقادات للحكومة طالمًا هذا الأمر وفقَا للقانون، ومن المعلوم أن حق التظاهر أمر مكفول وفقًا للقانون والدستور بشروط معينة، وهذا الأمر ليس فقط في مصر، ولكن في الكثير من الدول، ووزارة الخارجية والدولة المصرية مستمرة في التصدي لمثل هذه البيانات.