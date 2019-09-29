تفاصيل صادمة في واقعة الطفلة "جنة" وحقيقة اغتصابها



وأشار "ياسين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن سبب الوفاة هو تعذيب أدى إلى صدمة عصبية ثم الوفاة، منوها بأن الجدة تم حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات.





وأضاف أن شقيقة جنة الكبرى وتدعى أماني وتبلغ 6 سنوات، تبين أنه تم تعذيبها بصورة أكبر من جنة، متابعا: "عندها ضفرين تم خلعهما ببنسة"، كاشفا عن أن الجدة تحاول إلقاء التهمة على ابنتها بأنها السبب في تعذيب الطفلتين، لافتا إلى أنه سأل أماني لماذا كان يتم ضربهما، فكان ردها أنه يتم تعذيبها إذا فتحت التلاجة، أو تناولت أرز زيادة.



وعن ما يتردد عن اغتصاب الطفلتين، نفى المحامي تعرضهما للاغتصاب، موضحا أنه تم عرض أماني على لجنة نساء وتوليد، وتبين أنها لم تتعرض للاغتصاب، معقبا: "بلاش تقتلوا البنتين مرة كمان بمثل تلك الشائعات"، منوها بأن العقوبة التي تنتظر الجدة هي الإعدام.





ومن ناحيتها قالت حكمت، عمة الطفلتين، إن الطفلة أماني في حالة خوف شديد، ولا تترك والدها، منوهة بأن والدة الطفلتين حصلت على حكم بضمهما من 10 شهور فقط.





ومن ناحيته نعى الإعلامي عمرو أديب، الطفلة جنة ضحية التعذيب بالدقهلية، موضحا أنها توفت متأثرة بجراحها، معقبا: "حادثة هزت مصر، ومأساة كبيرة.

قال أشرف ياسين، محامي الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها، إن تعذيب الطفلة جنة أمر لا يتصوره عقل، موضحا أن جنة أصيبت بضيق تنفس فتم نقلها للمستشفى والطبيب اكتشف آثار التعذيب، فأبلغ الشرطة، وتم نقلها لمستشفى المنصورة الدولي، وتم بتر قدمها.