برشلونة يكشف حجم إصابة نجم الفريق في بيان رسمي
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:07 ص
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الفجر الرياضي
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أصدر برشلونة بيانًا رسميًا، عبر موقعه الرسمي، لإعلان تفاصيل إصابة لاعب الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، والتي تسببت في غيابه عن مباراة خيتافي، السبت، في الجولة السابعة لليجا.
ووفقًا لما جاء عبر بيان برشلونة، فإن ديمبلي يعاني من حمل زائد في عضلة الفخذ الأيسر، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في الجولة الأولى على ملعب سان ماميس أمام أتلتيك بلباو.
ولم يحدد بيان برشلونة موعد عودة ديمبلي للمباريات، مشيرًا إلى أن موعد عودته سيعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة.
جدير بالذكر أن برشلونة نجح في الفوز على خيتافي بهدفين دون رد، ليواصل الاقراب أكثر من صدارة الليجا.
ووفقًا لما جاء عبر بيان برشلونة، فإن ديمبلي يعاني من حمل زائد في عضلة الفخذ الأيسر، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في الجولة الأولى على ملعب سان ماميس أمام أتلتيك بلباو.
ولم يحدد بيان برشلونة موعد عودة ديمبلي للمباريات، مشيرًا إلى أن موعد عودته سيعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة.
جدير بالذكر أن برشلونة نجح في الفوز على خيتافي بهدفين دون رد، ليواصل الاقراب أكثر من صدارة الليجا.
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