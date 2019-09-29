توماس بارتي: فرطنا في الفوز على ريال مدريد
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:04 ص
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عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الدولي الغاني توماس بارتي، لاعب وسط فريق اتلتيكو مدريد الإسباني، ان فريقه كان يريد الحصول على الثلاث نقاط أمام ريال مدريد، لكنهم سعداء بعملهم كفريق.
وقال بارتي خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "كنتم الافضل الشوط الأول وحدثت بعدها تغييرات هل فيتولو مصاباً؟ نعم قاله أنه يشعر ببعض الألم لكن قمنا بعمل كبير كم قلت لك كذلك الريال قدم مباراة جيدة".
وأضاف قائلاً: "مباراة أخرى رائعة لك ؟ انا سعيد بعملي الفردي والعمل الجماعي نحن نتطور يوماً بعد يوم ويجب ان نواصل".
واستطرد قائلاً: "يجب ان نفكر في مباراة الثلاثاء خارج ارضنا ستكون صعبة وعلينا ان نرتاح وان نستعد ذهنياً وبدنياً".
وتعادل فريق أتليتكو مدريد مع فريق ريال مدريد بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.
شهدت المباراة انتشار حالة من الحذر على لاعبي الفريقين خلال أحداث المباراة، وحرص الناديين على عدم خسارة نقاط المباراة كاملة وكانت الفرصة الأخطر في اللقاء عن طريق كريم بنزيما في الشوط الثاني ولكن تصدى لها اوبلاك حارس الاتليتكو.
ورفع فريق ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريق غرناطة
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