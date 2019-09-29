توماس بارتي: فرطنا في الفوز على ريال مدريد

أكد النجم الدولي الغاني توماس بارتي، لاعب وسط فريق اتلتيكو مدريد الإسباني، ان فريقه كان يريد الحصول على الثلاث نقاط أمام ريال مدريد، لكنهم سعداء بعملهم كفريق.





وقال بارتي خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "كنتم الافضل الشوط الأول وحدثت بعدها تغييرات هل فيتولو مصاباً؟ نعم قاله أنه يشعر ببعض الألم لكن قمنا بعمل كبير كم قلت لك كذلك الريال قدم مباراة جيدة".





وأضاف قائلاً: "مباراة أخرى رائعة لك ؟ انا سعيد بعملي الفردي والعمل الجماعي نحن نتطور يوماً بعد يوم ويجب ان نواصل".





واستطرد قائلاً: "يجب ان نفكر في مباراة الثلاثاء خارج ارضنا ستكون صعبة وعلينا ان نرتاح وان نستعد ذهنياً وبدنياً".



