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عمرو أديب يدخل في نوبة ضحك على الهواء بسبب محمد علي: صوم 3 أيام بقى

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 02:08 ص
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عمرو أديب يدخل في نوبة ضحك على الهواء بسبب محمد علي: صوم 3 أيام بقى
عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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دخل الإعلامي عمرو أديب، في نوبة ضحك على الهواء بعد عرضه فيديو سخرية من المقاول الهارب محمد علي متداول على السوشيال ميديا، معقبا: "فظيع".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، "فيديو ملفوف لفة هدايا"، مؤكدا أن السخرية من أقوى الأسلحة، مطالبا أن أي شخص لديه فيديو عن فشل دعوات مظاهرات الإخوان يرسله على صفحة البرنامج.

وجه "أديب"، رسالة إلى المقاول الهارب محمد علي، "على فكرة يا محمد أنت لازم تصوم 3 أيام.. عشان أنت حلفت إن دي جمعة الخلاص، ومحصلش حاجة، فأنت لازم تصوم 3 أيام عشان الحلفان".

هذا وقد فشلت كل الدعوات التي اطلقها الهارب محمد علي، وقنوات الإخوان ضد الدولة المصرية، حيث لم يستجب المصريين للنزول إلى مظاهرة "جمعة الخلاص" كما اطلق عليها الإخوان، مما جعلهم يصابوا بالإحباط، ويروجون أنها مجرد بداية، وسيطلقون دعوات أخرى للنزول.

وتجمع الآف المصريين في المنصة للاحتفال مع عدد من الفنانين، بدعمهم للدولة واستقرارها، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استمرت الاحتفالات لساعات طويلة.
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المزيد عن: عمرو أديب دعوات الاخوان تظاهرات المقاول الهارب محمد علي الرئيس عبد الفتاح السيسي
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