اسعار الدولار اليوم الأحد بعد قرار خفض أسعار الفائدة

اسعار الدولار اليوم

استقرت اسعار صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد مقابل الجنيه، وسط توقعات بمزيد من الترجعات للددولار مقابل الجنيه مع ارتفاع اقبال المستثمرون علي شراءة والتنازل عن الدولار.

اسعار الدولار فى البنوك

البنك اسعار شؤاء الدولار اسعار بيع الدولار اسعار الدولار في البنك المركزي 16٫2578 16٫3859 اسعار الدولار في بنك مصر 16.25 16.35 اسعار الدولار في البنك الأهلي 16.25 16.35 اسعار الدولار في بنك القاهرة 16.25 16.35 اسعار الدولار في بنك الإسكندرية 16.26 16.36 اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي 16.26 16.35 اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ١٦٫27 16.37 اسعار الدولار في بنك عودة 16.27 16.37

قال أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن المستثمرين لديهم شهية مرتفعة لشراء الجنيه على حساب العملات الأخري لأن العائد المصرفي على العملة المحلية مازال مرتفع مقارنة بالعملات الأخرى.

وتابع القاضي خلال تصريحات صحفية لـ" الفجر"، التنازل عن العملات الأجنبية زاد في الفترة الماضي وهو ما جعل الدولار يترجع أمام الجنيه، مشيرًا إلي أن المصرف المتحد يتلقي تحويلات خارجية تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون دولار شهريًا خلال الفترة الماضية.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم للمرة الثالثه منذ بداية 2019؛ ليبلغ إجمالى خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام نحو 3% وحتى الأن.

قرار خفض اسعار الفائدة

قال البنك المركزي المصري أنه استمراراً لتراجع التضخم، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك في اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 13.25 %، و14.25 % و 13.75%، كما تم تخفيض سعر الإئتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 13.75 %.









واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسى 7.5% و4.9 % في أغسطس 2019 ،على الترتيب، وهو أدني معدل لهما منذ أكثر من ستة أعوام.









وجاء ذلك الإنخفاض مدعوماً بإحتواء الضغوط التخضمية فضلاً عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس حيث سجل التضخم معدلاً شهريا بلغ 0.7% في أغسطس 2019 مقابل 1.8 % في أغسطس 2018ً .









وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلي استمرار ارتفاع لمعدل نمو الناتج المحلى الإلجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6 ٪ خلال العام المالي كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5 % خلال الربع الثاني من عام 2019 بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.









وعلى صعيد اخر، استمر تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، مما ساهم في تيسير الأوضاع المالية العالمية من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لعدد من البنوك المركزية.









ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.









وفى ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد األساسية لدي البنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ويتسق ذلك القرار مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9 ±( ٪3 )٪خالل الربع الرابع لعام 2020 ، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.









وسوف تستمر اللجنة في اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلاً، وبالتالي، ستستمر وتيرة وحجم التعديالت المستقبلية في أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي في االعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدالت المستهدفة، وذلك لضمان الأستمرار في تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط.