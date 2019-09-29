دينا الشربيني تكشف عن سبب تأخرها عن مهرجان الجونة

كشفت الفنانة دينا الشربيني خلال لقائها ببرنامج(Arab wood) المذاع علي قناة روتانا مصرية، أن السبب ورائها تأخرها عن حضور افتتاح حفل نهرجان الجونة السينمائي هو أنها كانت متوتجدة بالمغرب لحضور مهرجان (سلا)، حيث أنها شاركت بمهرجان سلا كعضو لجنة تحكيم.

وأضافت أنها كانت تنمني حضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، ذلك حيث احتوي المهرجان العديد من الأفلام المشاركة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة والتي كانت تتمني حضور عروضها ومشاهدتها، حيث كانت الأفلام المشاركة ذو قيمة فنية.









جدير بالذكر أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي المقام بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة السياحية في البحر الأحمر، وأقيم الفترة من التاسع عشر من سبتمبر الجاري وانتهي في السابع والعشرين من نفس الشهر، وحضره عدداً كبيراً من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي.









في سياق متصل انطلقت فعاليات مهرجان (سلا) بدولة المغرب في دورته الثالة عشر، حيث يعرض أفلام المرأة بالمغرب، وشاركت النجمة دينا الشربينى كأحد أعضاء لجنة التحكيم بالمسابقة الرسمية للمهرجان، ترأس لجنة تحكيم المهرجان المنتجة والمخرجة البلجيكية "ماريون هانسل"، كما شاركت المخرجة والكاتبة الفرنسية شنتال ريتشارد، والممثلة المغربية آمال عيوش، والمتجة الهولندية فلور نوبرتس، وتتضمنت فعاليات المهرجان ندوة كبري حول المساواة بين الجنسين في صناعة السينما.









جدير بالذكر ان الفنانة دينا الشربيني شاركت في دراما رمضان (2019) بمسلسل زي الشمس والذي حقق نجاحاً كبيراً، وشاركها في البطولة الفنان أحمد السعدني، ريهام عبدالغفور، سوسن بدر، أحمد داوود، جمال سليمان، المسلسل من إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف السيناريست مريم ناعوم، كما تنوي الفنانة دينا الشربيني عمل جزء ثاني للمسلسل وسيتم عرضة علي قنوات (إم بي سي) وتتعارن فيه مع السيناريست تامر حبيب.









علي صعيد اخر تقوم الفنانة دينا الشربينى هذه الأيام بتصوير مشاهدها مع الفنان كريم عبدالعزيز في الفيلم السينمائي الجديد ( البعض لايذهب للمأذون مرتين) الفيلم من بطولة غادة عادل، نيللي كريم، دينا الشربيني، كريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه خول مشاكل المتزوجين والخيانة والطلاق.