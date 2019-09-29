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اسعار الذهب اليوم الاحد بعد خسارتها 5 جنيه للجرام

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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اسعار الذهب اليوم الاحد بعد خسارتها 5 جنيه للجرام
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار الذهب اليوم

 استقرت اسعار الذهب المحلية في أسواق الذهب  في بداية  تعاملات، اليوم الأحد، بعدما شهد تراجعت بقيمة تراوحت بين 3 إلى 5 جنيه في الجرام بعد هبوط السعر العالمي  11 دولار في الأوقية.

 

أسباب تراجع أسعار الذهب :

وقال ناجي فرج  عضو شعبة الذهب ، إن تراجع أسعار الذهب العالمية وأنخفاض  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عزز من هبوط أسعار الذهب  في محلات الصاغة.

 

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

وأوضح" فرج" خلال تصريحات لـ"الفجر"، أن متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة سجلت  683 جنيه لجرام عيار" 21" ، وبلغ سعر عيار 18 نحو 580 جنيه للجرام ، ووصل سعر عيار 24 إلى 781 جنيه، مشيرا إلى أن سعر الجنيه الذهب بلغ 5450 جنيه.

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

786 إلى 781

عيار 22 

725 إلى 723

عيار 21

688 إلى 683

عيار 18

585 إلى 580

عيار 14

459 إلى 460

عيار 12

393 إلى 394

الاونصة

24.453 إلى 24.525

الجنيه الذهب

5,504 إلى 5,520

الكيلو

786.286 إلى 788.571

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 789.48جنيه      

 48.40$

سعر الذهب عيار 22

 723.69جنيه

 44.36$

اسعار الذهب عيار 21

690.81جنيه       

42.35$

اسعار الذهب عيار 18

 592.12جنيه

36.30$

سعر الذهب عيار 14

460.53جنيه

28.23$

سعر الذهب عيار 12

394.74جنيه

24.20 $

سعر الذهب عيار 9

296.05جنيه

18.15 $

اسعار أوقية الذهب

24,553 جنيه

1,505 $

اسعار جنيه الذهب

5,226 جنيه

338.78 $

اسعار كيلو الذهب

789,476 جنيه

48,395 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

25 سبتمبر

789.26

690.62

591.95

460.40

394.63

24 سبتمبر

804.03

703.54

603.02

469.02

402.01

23 سبتمبر

798.21

698.45

598.67

465.63

399.11

22 سبتمبر

796.30

696.78

596.24

464.51

398.15

21 سبتمبر

796.30

696.78

597.24

464.51

398.15

20 سبتمبر

795.66

696.22

596.76

464.14

397.83

19 سبتمبر

786.38

688.10

589.80

464.14

397.83

18 سبتمبر

785.97

687.74

589.49

458.49

392.99

17 سبتمبر

788.82

690.23

591.62

460.15

394.41

16 سبتمبر

787.43

689.01

590.58

459.33

393.71

 

اسعار الذهب عالميًا:

.

 


 وأنهي الذهب تعاملات   في اخر ايام تداولات الجمعه الماضي على  تراجعات بنسبة 0.78% ، مع تحبيذ المستثمرين آمان المعدن بعد تقارير بأن الولايات المتحدة تدرس إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأميركية.

 

وسجل كان السعر الفوري للذهب م انخفاضا 0.5 بالمئة إلى 1498.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 18 سبتمبر عند 1486.60 دولار في وقت سابق من الجلسة. ومازال المعدن منخفضا 1.2 بالمئة للأسبوع.

 

وتحدد سعر التسوية في عقودالذهب الأميركية الآجلة على انخفاض 0.6 بالمئة إلى 1506.40 دولار للأوقية.

 

وقال مصدر جرى إطلاعه على الأمر إن تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء إدراج شركات صينية ببورصات الولايات المتحدة سيكون في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأميركية في الصين.

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