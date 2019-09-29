اسعار الذهب اليوم الاحد بعد خسارتها 5 جنيه للجرام

اسعار الذهب اليوم

استقرت اسعار الذهب المحلية في أسواق الذهب في بداية تعاملات، اليوم الأحد، بعدما شهد تراجعت بقيمة تراوحت بين 3 إلى 5 جنيه في الجرام بعد هبوط السعر العالمي 11 دولار في الأوقية.

أسباب تراجع أسعار الذهب :

وقال ناجي فرج عضو شعبة الذهب ، إن تراجع أسعار الذهب العالمية وأنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، عزز من هبوط أسعار الذهب في محلات الصاغة.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

وأوضح" فرج" خلال تصريحات لـ"الفجر"، أن متوسط أسعار الذهب في محلات الصاغة سجلت 683 جنيه لجرام عيار" 21" ، وبلغ سعر عيار 18 نحو 580 جنيه للجرام ، ووصل سعر عيار 24 إلى 781 جنيه، مشيرا إلى أن سعر الجنيه الذهب بلغ 5450 جنيه.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 786 إلى 781 عيار 22 725 إلى 723 عيار 21 688 إلى 683 عيار 18 585 إلى 580 عيار 14 459 إلى 460 عيار 12 393 إلى 394 الاونصة 24.453 إلى 24.525 الجنيه الذهب 5,504 إلى 5,520 الكيلو 786.286 إلى 788.571

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 789.48جنيه 48.40$ سعر الذهب عيار 22 723.69جنيه 44.36$ اسعار الذهب عيار 21 690.81جنيه 42.35$ اسعار الذهب عيار 18 592.12جنيه 36.30$ سعر الذهب عيار 14 460.53جنيه 28.23$ سعر الذهب عيار 12 394.74جنيه 24.20 $ سعر الذهب عيار 9 296.05جنيه 18.15 $ اسعار أوقية الذهب 24,553 جنيه 1,505 $ اسعار جنيه الذهب 5,226 جنيه 338.78 $ اسعار كيلو الذهب 789,476 جنيه 48,395 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 25 سبتمبر 789.26 690.62 591.95 460.40 394.63 24 سبتمبر 804.03 703.54 603.02 469.02 402.01 23 سبتمبر 798.21 698.45 598.67 465.63 399.11 22 سبتمبر 796.30 696.78 596.24 464.51 398.15 21 سبتمبر 796.30 696.78 597.24 464.51 398.15 20 سبتمبر 795.66 696.22 596.76 464.14 397.83 19 سبتمبر 786.38 688.10 589.80 464.14 397.83 18 سبتمبر 785.97 687.74 589.49 458.49 392.99 17 سبتمبر 788.82 690.23 591.62 460.15 394.41 16 سبتمبر 787.43 689.01 590.58 459.33 393.71

اسعار الذهب عالميًا:

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وأنهي الذهب تعاملات في اخر ايام تداولات الجمعه الماضي على تراجعات بنسبة 0.78% ، مع تحبيذ المستثمرين آمان المعدن بعد تقارير بأن الولايات المتحدة تدرس إلغاء إدراج شركات صينية بالبورصات الأميركية.

وسجل كان السعر الفوري للذهب م انخفاضا 0.5 بالمئة إلى 1498.07 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 18 سبتمبر عند 1486.60 دولار في وقت سابق من الجلسة. ومازال المعدن منخفضا 1.2 بالمئة للأسبوع.

وتحدد سعر التسوية في عقودالذهب الأميركية الآجلة على انخفاض 0.6 بالمئة إلى 1506.40 دولار للأوقية.

وقال مصدر جرى إطلاعه على الأمر إن تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإلغاء إدراج شركات صينية ببورصات الولايات المتحدة سيكون في إطار جهد أوسع نطاقا للحد من الاستثمارات الأميركية في الصين.