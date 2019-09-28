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عاجل.. "الكاف" يوضح موقف الزمالك بشأن أزمته مع جينيراسيون

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:56 م
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عاجل.. الكاف يوضح موقف الزمالك بشأن أزمته مع جينيراسيون
الزمالك
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حسن شحاتة
 
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أكد عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق للاتحاد الإفريقي "كاف" خلال تصريحاته التلفزيونية عبر قناة ON SPORT، على إيجابية موقف الزمالك بشأن أزمته مع جينيراسيون فوت.

وقال عبد المنعم شطة في تصريحاته: "البعض يعتقد أن تأجيل المباراة يحتاج إلى وجود زلازل وبراكين، وغيرها من الكوارث، ولكن في الحقيقة فأن المباراة يمكن تأجيلها في ظل وجود العديد من الأزمات الأخرى الأقل ضررًا".

وأضاف: "الجهات الأمنية نجحت في تقديم التقارير اللازمة التي أقنعت الاتحاد الأفريقي بتأجيل المباراة، لذلك الزمالك أصبح في موقف سليم بعد تأجيل المباراة من قبل الكاف".

واختتم: "أعتقد أن الفريق السنغالي يقوم فقط بالمناورة من أجل ارتباك لاعبي الزمالك، ولكن الفريق سيكون متواجد باللقاء، أما في حالة إصرار نادي جينيراسيون فوت السنغالي على عدم خوض المباراة أمام الزمالك فسيعد الفريق منسحبًا ويوقع عليه العقوبات ويتأهل الزمالك إلى دور المجموعات".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تهديدات جينيراسيون بعدم خوض اللقاء مساء الغد، بسبب تأجيلها لمدة يوم بعدما كان مقرر خوضها مساء السبت.

ومن الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد أنتهت بتغلب الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف، لينتظر الجماهير مباراة الغد المرتقبة في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
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المزيد عن: مباراة الزمالك وبطل السنغال عبدالمنعم شطة الكاف الزمالك وجينيراسون فوت
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