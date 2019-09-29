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في تسريب صوتي.. فضيحة جديدة لـ"أردوغان" ونجله والتكلفة 25 مليون دولار

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:59 ص
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في تسريب صوتي.. فضيحة جديدة لـأردوغان ونجله والتكلفة 25 مليون دولار
أردوغان
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داليا الحسين
 
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أذاعت قناة إكسترا نيوز، اليوم السبت، تسريبًا صوتيًا بين الرئيس التركي طيب أردوغان ونجله بلال يكشف عن شرائهما شقة بقيمة 25 مليون دولار.

وقال بلال نجل أردوغان، لوالده خلال المكالمة: "هناك شىء خطر في بال بيرات هو أن هناك 25 مليون دولار سيأخذها أحمد جاليك- رجل أعمال- والمتبقي سنشتري به شقة من شهريزار.. ما رأيك يا أبي؟"، واجابة" أردوغان، قائلا: "افعلوا ما ترونه".

وسأل بلال والده: "نصفرها بأكملها يا أبي؟ أم تبقي معك القليل من النقود"، ليجيب أردوغان، قائلا: "لا لا يجب أن يبقى شيء يا بني، ليتكم فعلتم شيئا مع محمد، ليتكم أرسلتم إليه إياها، يا الله ليتكم أعطيتم الأموال كلها له وأنجزتم".

ورد: "بلال": "أعطيناه إياها يا أبي، أعطيناه 20 مليون دولار كيف لى أن أعرف؟ لم نتمكن من إعطائه سوى هذا القدر، وسنضع جزء منها في مكان آخر، حيث أعطينا منها للأخ تونج- رجل أعمال- وسأل أردوغان نجله: " هل أعطيتها كلها لتونج؟".

وتابع بلال: "سألوه وقال يمكنني أن أخذ 10 ملايين يورو"، ورد "أردوغان": " لا تتحدث بهذه الأشياء الآن".

وفي مكالمة أخرى، قال بلال: " لقد انتهينا من الأمور التي أوكلتنا إلينا بإذن الله، وتم تصفير بكاملها"، مشيًرا أن الأموال في سامان ومال تابا "المنازل الموجودة في مدينتي وهي 730 مليون دولار و300 ألف ليرة.


وأكمل بلال: "سأفعل فيها التالي: نحن مدينون لفانق إشيك- محام وعضو حزب العدالة والتنمية- بمليون ليرة، والمتبقى سأعطيه للأكاديمية"، ليرد أردوغان: " لا تتحدث بوضوح في هذا الأمر".

وتابع "اردوغان": "لا تبق معك سواء نقود سامات ديرا أو غيرها"، ليجيب بلال: "مفهوم يا أبي لكننا تحت لمراقبة في جميع الأحوال.. هذا شيء غريب".

وتساءل بلال: "من يراقبنا"، ليجيبه "أردوغان: " ارتاحوا يا بني.. صحيح لقد اتخذنا بعض الإجراءات في إسطنبول".
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