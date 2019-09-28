منة فضالي تشارك جمهورها بإطلالة جريئة (صور)

قامت الفنانة الشابة منة فضالي بمشاركة جمهورها أحدث صورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، حيث نشرت مجموعة من أحدث صورها، وتفاعل الجمهور بالتعليقات علي هذه الإطلالة.

ظهرت النجمة منة فضالي بالصور مرتديه فستان أسود قصير وساعة يد من ماركة (rolex) وشنطة من الماركة العالمية (gucci) مع تصفيف شعر بسيط، وماكياج صارخ أظهر جمالها.





بدأت الفنانة منه فضالي مشوارها الفني في عام (2002) من خلال دور في مسلسل (أين قلبي) ااذي يخرجه المخرج مجدي أبو عميرة، تم تقديمه له من خلال والدتها التي كانت تعمل كمساعدة له، واعجب المخرج محدي ابوعميرة بها وساعدها في تنمية موهبتها امام الكاميرا. ثم توالت أعمالها الفنية في الدراما التلفزيونية مثل مسلسل (النتس في كفر عسكر) للمخرج نادر جلال، وشاركت ايضاً في مسلسل عفاريت السيالة عام (2004) وثم شاركت في مسلسل حمزة وبناته ااخمسة، واستطاعت تحقيق نجاح علي الشاشة الفضية.





شاركت الفنانة منه فضالي مؤخراً في مسلسل قيد عائلي والذي عرض احزء الاول منه عام(2018) حيث تدور أحداثه حول مشكلات الميراث وصراع المال وكيف ان تنتج عنه مشكال كبيرة بين العائلات دون مراعاة صلة الرحم، المسلسل من بطولة ميرفت امين، عزت العلايلي، بوسي، منه فضالي، دينا فؤاد، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، المسلسل من إخراج تاخر حمزة، ومن تأليف السيناريست محمد رحاء والسيناريست ميسل نبيل.





كشفت الفنانة منه فضالي خلال لقائها ببرنامج شيخ ااخارة مع المذيعة بسمة وهبه أنها تزوجت من الملحن محمد ضياء دون علم والدتها واستمر الزواج سبعة شهور ثم انفصلت عنه.