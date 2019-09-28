كيف فاجأ محمد هنيدي أحمد السقا في مهرجان الجونة (صورة)

قام النجم محمد هنيدي بنشر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، كانت الصورة أثناء تكريمه أمس بمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

حيث علق علي الصورة وكتب " أن الفنان أحمد السقا جاء مخصوص إلي مدينة الجونة وقام بحبس نفسه 48 ساعة حتي لايعزف الفنان محمد هنيدي بوحوده ويقوم بمفاجئته وأنه هو من يسلمه جائزته، مضيفاً انه كان يعرف من اليوم الأول بتواجد النجم أحمد السقا كما كان يعرف الجميع، لكنه كان يريد انه يفاجئه هو الآخر، مضيفاً انه لايوجد شكر بين الأخوات وانه رأي الفرحة في عين صديقه أحمد السقا أثناد تسليمه للجائزة، وداوما نكون سند لبعضنارالبعض كما كنا دائما نسند بعض في الأفلام، بحبك يا سقا".





حيث قامت إدارة مهرجان الجونة في اليوم الختامي للمهرجان أمس الجمعة بتكريم الفنان محمد هنيدي، وقام الفنان أحمد السقا بتقديم درع التكريم بالمهرجان للفنان محمد هنيدي، وسط تصفيق حار من الحضور وقام سويا بغنتء مقطع صغير من أغنية ( كامننا) والذي ادخل جو من البهجة والفرحة علي المسرح.





يذكر أنه انعقد مهرجان الجونة السينمائي الدولي المقام بمنتجع الجونة بمدينة الغردقة في دورته الثالة لهذا العام، والتي اقيمت في الفترة من التاسع عشر من سبتمبر الجاري وانتهي في السابع والعشرين من نفس الشهر، وشهد المهرجان حضور لفيف من أهل الوسط الفني المصريين والعرب.





جدير بالذكر ان الفنان أحمد السقا شارك الفنان محمد هنيدي في فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) والذي أنتج عام (1998، تتناول أحداث الفيلم طالب من الصعيد حصل علي منحة للدراسة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ويتعرض لمواقف كثيرة أثناء فترة دراسته بالجامعة، وتدور الأحداث في قالب كوميدي،شارك في التمثيل كلاً من النجوم طارق لطفي، مني زكي، غادة عادل، الفيلم مم إنتاج مدحت العدل ومن إخراج سعيد حامد.



