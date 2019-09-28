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رجال "يد" الداخلية يواصلون التألق بالفوز على مدينة نصر في الدوري الممتاز

السبت 28/سبتمبر/2019 - 11:42 م
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رجال يد الداخلية يواصلون التألق بالفوز على مدينة نصر في الدوري الممتاز
لاعبو الداخلية
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واصل الفريق الأول لكرة اليد، بنادي الداخلية، التألق بالفوز على فريق مدينة نصر، بنتيجة 28 - 20 في إطار بطولة الدوري الممتاز، والسعي نحو صدارة المجموعة.

لاعبو الداخلية ظلوا مسيطرين على مجريات اللقاء، منذ بدايته إلى النهاية، بدفاع قوي وسرعة ارتداد، محرزين الفرص التي لاحت لهم خلال اللقاء، بينما ظهر الفريق الآخر في مستوى لا يسعده على الفوز لعويض خسارته السابقة أمام فريق النصر القاهري.

ويعد الفوز اليوم، هو الثاني للفريق، الذي يطمح في الصعود إلى دوري المحترفين لكرة اليد، ويضمن له الصدارة في ظل منافسة قوية مع فريق الشمس الذي يتصدر الدوري بفارق الأهداف.

المجموعة تضم الداخلية والشمس واتحاد الشرطة ومدينة نصر والنصر القاهري ومصر للبترول وبنها والتصنيع.

الجهاز الفني لفريق الداخلية، يرأسه الكابتن سامح عطوة، ويضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما، ومحمد المهداوي مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.
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